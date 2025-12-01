Giữ nghề kịch nói giữa thời 'bội thực giải trí': Góc khuất ít ai biết

Anh Nguyễn Hồng Phúc hiện là diễn viên tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng đạt huy chương vàng liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V với vai diễn trong vở "Người trong cõi nhớ" của Lưu Quang Vũ, do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên đạo diễn.

Cơ duyên đến với nghề

Nguyễn Hồng Phúc (30 tuổi) đến với kịch nói theo cách rất tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp THPT, dù dự định theo kiến trúc, anh lại rẽ sang diễn xuất theo lời khuyên của gia đình có truyền thống nghệ thuật và thi vào Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Vai chính đầu tiên trong vở tốt nghiệp "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" (tác giả Lưu Quang Vũ) mang đến cho anh cảm giác phấn khích, dù khi đó anh chưa thật sự nghiêm túc với con đường sân khấu. Nhưng khoảnh khắc đứng trước khán giả và nghe từng phản ứng của họ lại gieo vào anh một cảm giác khó quên.

Anh Phúc đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề kịch nói ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nghệ sĩ Hồng Phúc và bạn diễn nghệ sĩ Việt Hoa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người ảnh hưởng mạnh nhất đến lựa chọn nghề của Phúc nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc - thầy dạy chuyên môn thời sinh viên. Vì kính trọng thầy, anh quyết tâm gia nhập Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2016, khi lần đầu tham gia một vở kịch chuyên nghiệp do cố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú dàn dựng, dù chỉ là vai quần chúng, anh đã nhận ra đây chính là công việc mình muốn theo đuổi trọn vẹn.

Những nông nổi thuở mới vào nghề

Phúc chia sẻ, diễn viên trẻ sau khi ra trường phải đối mặt cạnh tranh lớn: nhiều người được đào tạo nhưng cơ hội không nhiều, thu nhập lại bấp bênh. Anh từng có lúc chán nản, muốn bỏ nghề vì mức lương chỉ vài triệu đồng mỗi tháng và nhiều gánh nặng gia đình. Thế nhưng, mỗi lần được đứng trên sân khấu, anh lại thấy như được "chữa lành".

Anh vẫn nhớ những tiếc nuối thời non kinh nghiệm. Năm 2017, khi tham gia Liên hoan Tài năng trẻ sân khấu kịch nói với trích đoạn "Sơn Hậu" - một lựa chọn chưa ai từng làm đã giúp anh đạt Giải "Tài năng trẻ triển vọng". Nhưng đi cùng với giải thưởng là những góp ý về sự "máu lửa" thiếu kiểm soát. Chính điều đó khiến anh từ đó cẩn trọng, chỉn chu và đầu tư kỹ hơn cho mỗi vai diễn.

Vở kịch đòi hỏi nhiều chuẩn bị nhất của Phúc là Romeo và Juliet do cố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú dàn dựng. Ba tháng luyện tập liên tục, anh không chỉ học thoại và diễn xuất mà còn phải tập đấu kiếm, nhảy clacket, khiêu vũ - những kỹ năng mà diễn viên kịch nói ít khi được tiếp cận.

"Góc khuất" của nghề kịch nói

Không giống vẻ hào nhoáng mà khán giả thường thấy, công việc của diễn viên kịch nói tiềm ẩn nhiều áp lực. Phúc cho biết nghề diễn viên gần đây được xếp vào nhóm "độc hại" không phải vô cớ. Anh từng trải qua những đợt chạy vở kéo dài 3 -4 tháng, mỗi ngày hơn 12 tiếng dưới đèn công suất lớn, âm thanh mạnh, khói hiệu ứng và cường độ thoại dày đặc. Việc hóa thân vào nhân vật nhiều tầng tâm lý đôi khi còn khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng sức khỏe.

Nghệ sĩ Hồng Phúc có thể linh hoạt từ thể loại hài cho tới chính kịch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vở diễn "Người trong cõi nhớ" ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Anh Phúc là một trong những tài năng trẻ nổi bật của Nhà hát Kịch Việt Nam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Người trong cõi nhớ" - vở diễn giúp anh đạt huy chương vàng cũng là tác phẩm khó khăn nhất với anh. Vở kịch có nhiều tầng nghĩa, diễn ra ở hai cõi âm dương đòi hỏi người diễn thể hiện sự biến đổi tâm lý qua nhiều lớp không gian và thời gian. Trong một buổi diễn, vì sốt cao cả ngày, đến cảnh cao trào phải thả mình xuống cầu trượt hơn một mét, anh tiếp đất xong liền rơi vào trạng thái "trắng não", không nhớ nổi câu thoại. Trạng thái này, theo anh không hiếm gặp khi diễn viên kiệt sức.

Dù đối diện nhiều áp lực, Phúc vẫn chọn ở lại với sân khấu vì anh xem kịch nói như một môn khoa học về con người. Mỗi vai diễn cho anh cơ hội sống một cuộc đời khác, hiểu thêm về cảm xúc và những mối quan hệ. Dù đã đi qua nhiều thử thách gian nan, lửa nghề trong anh, như anh nói: "Vẫn luôn rực cháy như ngày đầu!".