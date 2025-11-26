Thanh niên góp sức khắc phục khó khăn

Cùng đi có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi người dân ở xã Tuy An Bắc Ảnh: Hữu Tú

Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng; 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông; hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh nguyên tình nguyện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết cho biết T.Ư Đoàn đang vận động đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ phía đông Đắk Lắk. "Chúng tôi rất chia sẻ mất mát với những thân nhân trong gia đình những người tử nạn do mưa lũ. Điều cấp bách bây giờ, chúng ta vượt qua cái khó khăn này, ổn định cuộc sống. Và quan trọng nhất là phải có những phương án di dời đảm bảo an toàn cho người dân", anh Triết bày tỏ.

Anh Triết cho biết các lực lượng tại chỗ các tỉnh được phân công cụ thể trong việc hỗ trợ cho bà con ở những vùng lũ. Những ngày qua, đội thanh niên tình nguyện đã ra quân, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Anh Triết nhấn mạnh thêm thứ nhất đội hình thanh niên tại cơ sở phải đảm bảo an toàn cho người dân trong những đợt bão lũ tiếp theo. Thứ hai, các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương nhanh chóng phối hợp cùng các đội hỗ trợ từ tỉnh khác đến để hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, thanh niên cơ sở cần có phương án chuẩn bị để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai.

"Sau mưa lũ, công việc của đoàn viên, thanh niên tại cơ sở đang có khối lượng rất lớn. Đời sống của người dân bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Lực lượng thanh niên sẽ là những người góp sức để khắc phục những khó khăn đó", anh Triết nói.

Anh Triết đề nghị lực lượng thanh niên tiếp tục hỗ trợ, thực hiện nhanh chóng việc dọn dẹp trường lớp để các em học sinh quay trở lại trường học tập. Dù khối lượng công việc rất lớn nhưng với tinh thần xung kích của thanh niên, đời sống của người dân sẽ sớm được khôi phục.