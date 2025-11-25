Thanh niên dốc hết sức mình để cứu trợ người dân vùng lũ trung bộ

Ngày 24.11, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm, chia sẻ và trao túi an sinh cho người dân vùng lũ phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ). Cùng đi có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; tại địa phương có anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, và lãnh đạo các ban, ngành cùng tham gia.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm, chia sẻ động viên người dân vùng rốn lũ Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước thiệt hại nghiêm trọng, T.Ư Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại xã Tuy Phước Đông và xã Tuy Phước Bắc, hai vùng trũng thường xuyên ngập lụt nặng. Tại xã Tuy Phước Đông, anh Nguyễn Minh Triết trực tiếp đến thăm các hộ có nhà bị đổ sập, tốc mái và hư hại nặng.

Anh Lâm Tùng, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi tặng quà người dân tại xã Tuy Phước Đông ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong chuyến thăm lần này, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt T.Ư Đoàn trao 2.000 túi an sinh xã hội cho hai xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Ngoài ra, T.Ư Đoàn còn hỗ trợ Tỉnh đoàn Gia Lai 200 triệu đồng cho các hoạt động khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tổng trị giá túi an sinh và tiền mặt là 1,2 tỉ đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết cho biết người dân tại nhiều địa bàn đang phải gánh chịu liên tiếp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, vì vậy việc đồng hành và sẻ chia là trách nhiệm của thế hệ trẻ và của tổ chức Đoàn. Trước mắt là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn; về lâu dài là giúp phục hồi sinh kế, sản xuất và tạo nền tảng để ổn định cuộc sống.

Theo anh Triết, tổ chức Đoàn luôn chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai, nhưng đợt này mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khi liên tục xảy ra bão và mưa lớn. Sắp tới, một cơn bão mới được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Do đó, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các địa phương huy động thanh niên tại chỗ tăng cường hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ, đồng thời chủ động ứng phó với những diễn biến thời tiết cực đoan.

Anh Triết đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lực lượng thanh niên Gia Lai: "Năm nay, chúng ta phải hứng chịu nhiều cơn bão với quy mô và thiệt hại lớn hơn mọi năm. Lực lượng đoàn viên tại chỗ, dưới sự điều phối của Tỉnh đoàn, đã phản ứng rất nhanh. Từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, và Tỉnh đoàn đã có sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó".

Anh Triết cũng cho biết các túi an sinh lần này được ưu tiên cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người thiệt mạng, nhà bị đổ sập, tốc mái… "Mong rằng những phần quà ấy sẽ chia sẻ phần nào mất mát, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống", anh Triết nói.

Các đội hình khám chữa bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sống để phòng tránh các dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ như sốt xuất huyết, bệnh ngoài da… ẢNH: CTV

Sáng 24.11, Đội hình thanh niên tình nguyện tiếp viện của Trường CĐ Y tế Đắk Lắk, Trường ĐH Tây Nguyên, Đoàn phường Buôn Ma Thuột, Đoàn phường Thành Nhất cùng lực lượng quân sự tỉnh, đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ tiếp tục tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Phú Hòa 2, P.Đông Hòa, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Tại Khánh Hòa, sau khi lũ đi qua, 100% cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện nạo vét bùn non, rác thải, cây cối gãy đổ tại các tuyến đường giao thông huyết mạch, khu dân cư và bãi biển bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước để phòng chống ngập úng cục bộ; tổ chức các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng; dọn dẹp vệ sinh tại các trường học, trạm y tế để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập trở lại bình thường sớm nhất.

Đồng thời, còn có các đội hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sống để phòng tránh các dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ như sốt xuất huyết, bệnh ngoài da...

Để đời sống người dân sớm ổn định lại bình thường, các đội hình thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã ra quân giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng, lợp lại mái nhà, gia cố chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ bà con cải tạo đất sản xuất, khôi phục hoa màu sau khi nước rút.

Sáng sớm 24.11, đội hình 150 thanh niên tình nguyện TP.HCM đã lên đường ra Khánh Hòa để cùng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Trong lúc đồng bào miền Trung gồng mình với mưa lũ, nhiều ngày qua cũng là những đêm trắng của các đoàn viên, thanh niên TP.HCM để tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ.

Tại các điểm tiếp nhận hàng hóa ở TP.HCM, hàng tấn nhu yếu phẩm được đoàn viên, thanh niên và các tình nguyện viên vận chuyển, phân loại và bốc xếp lên xe để kịp thời chuyển đến các địa phương đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Không khí khẩn trương và tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ tại những điểm tiếp nhận hàng hóa ở TP.HCM ẢNH: CTV

Không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm, tinh thần xung phong, nhiệt huyết của các bạn trẻ thể hiện rõ qua từng đôi tay cùng chung sức nâng những thùng hàng, qua từng lời động viên nhau khi lượng hàng chuyển về mỗi lúc một tăng, tất cả đều đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Các em thiếu nhi TP.HCM với tinh thần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" đồng hành cùng anh chị tham gia những nhiệm vụ phù hợp cũng để lại nhiều ấn tượng ở các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ ẢNH: CTV

Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM tất bật phân loại, bốc xếp hàng hóa cứu trợ đồng bào vùng lũ ẢNH: T.K

Những chuyến xe hàng đầu tiên của Đoàn, Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đến với người dân vùng lũ ẢNH: T.K`

Đoàn, Hội Sinh viên các trường tại TP.HCM những ngày này cũng tất bật công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Huỳnh Tuấn Khương, Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: Từ tối 21.11, Đoàn, Hội Sinh viên của trường đã đăng thông tin tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào vùng lũ. Chỉ trong 2 ngày, các bạn đã tiếp nhận và phân loại hơn 80 tấn quần áo, chăn mền; 6.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm.

Các đội hình thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Đắk Lắk tham gia dọn dẹp sau cơn lũ tại các xã Phú Hòa 2, P.Đông Hòa, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ẢNH: CTV