Giảng viên, y bác sĩ trẻ cùng ra quân hỗ trợ người dân vùng lũ

Chiều nay (23.11), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ bà con nhân dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có sinh viên, giảng viên, y bác sĩ, dược sĩ... ẢNH: C.T.V

Anh Lương Minh Tùng động viên thanh niên tình nguyện tại buổi lễ ra quân ẢNH: C.T.V

Anh Lương Minh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đề nghị các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đội hình tình nguyện viên là giảng viên, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường CĐ Y tế Đắk Lắk, Trường ĐH Tây Nguyên, Đoàn phường Buôn Ma Thuột, Đoàn phường Thành Nhất tham gia hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ phía đông Đắk Lắk, với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" các đội hình tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hành động khoa học, an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để công tác hỗ trợ được triển khai nhanh chóng, đúng nhu cầu của bà con nhân dân như: hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp bà con khắc phục khó khăn, tổng dọn vệ sinh môi trường...

Các tình nguyện viên dốc sức vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ ẢNH: C.T.V

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong đợt ra quân này sẽ góp phần giúp bà con nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sinh hoạt và sản xuất.