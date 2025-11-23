Giữa lũ dữ: Những người hùng SOS 75 Huế không bỏ ai ở lại phía sau

Giữa tâm lũ dữ: Những chuyến cứu hộ không nghỉ

Những ngày Huế hứng chịu 4 trận lũ chỉ trong chưa đầy 1 tháng, hàng trăm hộ dân bị nước lũ bao vây, không kịp trở tay. Nước dâng quá nhanh khiến việc di chuyển trở nên bất khả thi, và mỗi khi có tín hiệu cầu cứu, Đội xe 0 đồng (SOS 75 Huế) lại lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các thành viên trong Đội SOS lên đường cứu nạn trong cơn lũ ở Huế ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Đội hiện có 46 thành viên và 5 chiếc ca nô, chia thành 2 hướng: một lực lượng tiếp cận vùng trũng sâu đưa người dân đến nơi an toàn, lực lượng còn lại vận chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống đến các khu vực bị cô lập. Lực cứu trợ này hoạt động gần như liên tục trong nước lớn, bất chấp hiểm nguy.

Đội trưởng Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (28 tuổi) kể lại lần cứu người lúc 2 giờ sáng tại đường Thạch Hãn: "Nước lũ ngập sâu, xe không vào được, chúng tôi phải xuống bộ, lội giữa dòng nước chảy xiết để đưa bệnh nhân ra ngoài".

Dù đã kiệt sức sau nhiều ngày cứu hộ, các thành viên vẫn đồng lòng lao vào vùng ngập khi nhận cuộc gọi khẩn cấp. Nhiều tin nhắn, cuộc gọi cứu trợ dồn dập trong đêm, nhưng chỉ cần tiếng kêu "có người nguy cấp", cả đội lại quên mệt, động viên nhau lên đường.

Anh Đinh Vũ Hoàng Phong, thành viên đội, chia sẻ: "Nhìn bà con đang gặp nạn, không ai nỡ nghỉ ngơi. Cứu được một người là chúng tôi có thêm động lực".

Đội xe 0 đồng vượt lũ cứu các em nhỏ vùng ngập lụt ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Không chỉ cứu hộ ở Huế, nghe tin các tỉnh miền Trung chịu lũ lớn, đội lại tiếp tục lên đường. Khi xảy ra vụ tài xế bị lũ cuốn trôi ở xã La Lay (Quảng Trị), SOS 75 Huế lập tức tăng cường lực lượng, dùng ca nô tìm kiếm suốt 3 ngày liên tục trong mưa lạnh.

Đôi cứu nạn SOS 75 Huế tìm kiếm tài xế mất tích tại Quảng trị ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Đội cứu nạn SOS 75 Huế đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Hình ảnh những chiếc ca nô cứu hộ rẽ nước, những bóng áo đen bám trụ giữa lũ dữ khiến nhiều người xúc động. Anh Nguyễn Văn Hùng, người thân một sản phụ được đội hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế giữa lũ lớn, nghẹn ngào: "Không có Đội xe 0 đồng, chắc chị gái tôi và cháu không qua khỏi".

Hành trình thiện nguyện không mệt mỏi

Sau nhiều ngày rong ruổi giữa Huế và các vùng lân cận, đội lại tiếp tục hành trình vào các tỉnh Nam Trung bộ như Phú Yên cũ, Khánh Hòa, nơi bà con đang chịu lũ nặng.

Hàng hóa cứu trợ ùn ùn được người dân Huế gửi đến đội. Chị Lê Thị Bích Nhàn, mang theo 5 thùng mì tôm, chia sẻ: "Mình ở Huế quen lũ rồi, trong đó không quen chắc khổ lắm!".

Đội cứu hộ đi rất nhiều nơi cứu người ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Chỉ sau một ngày kêu gọi, đội đã nhận được khoảng 130 tấn hàng cứu trợ gồm mì gói, nước uống, chăn… và 450 triệu đồng tiền mặt. Hai xe tải lớn nhanh chóng được chất đầy, sẵn sàng vượt đường xa đến vùng cần hỗ trợ.

Anh Hoàng xúc động: "Bà con vừa trải qua trận lũ lịch sử mà vẫn gom góp gửi đi nơi khác. Chính nghĩa cử ấy giúp chúng tôi có thêm năng lượng để tiếp tục hành trình 0 đồng".

Cơ duyên đến với công việc cứu hộ của anh Hoàng bắt đầu khi còn là sinh viên Trường đại học Nông Lâm. Tham gia hoạt động Đoàn, Hội, anh nhận thấy nụ cười của người được giúp đỡ là động lực lớn lao để dấn thân vào con đường thiện nguyện. Những năm dịch Covid-19 bùng phát, đội chỉ có 5 thành viên nhưng đã đưa bình oxy đến từng con hẻm cứu người.

Sau dịch, đội tiếp tục mô hình 0 đồng: mai táng bệnh nhân nghèo, tiệm mì 1.000 đồng, cứu hộ xe máy ban đêm, hỗ trợ người bệnh về quê, tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông…

Chiếc ca nô đầu tiên của đội, nay đã cũ sờn, là phương tiện mà các thành viên tự góp tiền mua, cùng họ "lăn lộn" với hàng trăm chuyến cứu hộ qua nhiều mùa lũ. "Với chúng tôi, nó như người bạn đồng hành, không thể thiếu trong mỗi chuyến đi", anh Hoàng nói.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng đội xe 0 đồng, đang nhận hàng cứu trợ để gửi đi Phú Yên cũ ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Chỉ trong gần 3 năm, Đội xe 0 đồng ở TP.Huế đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương cứu hàng ngàn người dân gặp nạn, nhất là trong mùa mưa lũ. Anh Hoàng tâm sự: "Mỗi khi trang fanpage xuất hiện thêm thông báo cầu cứu, chúng tôi lại càng thôi thúc phải cố gắng hơn. Mong mọi người tiếp tục chung tay để san sẻ với bà con miền Trung".

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang, có mặt lúc nửa đêm khi đội chuẩn bị chuyến cứu trợ vào Phú Yên cũ và Nha Trang, cho biết: "Tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của Đội SOS 75 là rất đáng trân trọng. Họ đã chia sẻ một phần gánh nặng với lực lượng chức năng, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong lúc người dân gặp hoạn nạn".

Tiếng chuông nhận tin báo trên điện thoại đội vẫn reo từng giờ, báo hiệu những cuộc giải cứu mới. Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, những thanh niên áo đen vẫn tiếp tục hành trình nghĩa tình của mình, mong góp phần giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.