Chưa khắc phục xong thiệt hại sau lũ vẫn dốc sức đi cứu trợ

Còn đứng vững thì còn giúp được

Là chủ một tiệm bánh ngọt ở xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng (trước đây là TT.Nam Phước, tỉnh Quảng Nam), chị Trần Thị Hồng Nhung (33 tuổi) vẫn đang tất bật đóng gói nhu yếu phẩm để gửi vào cho bà con ở Phú Yên cũ. Chị Nhung cho biết trận lụt ở địa phương cách đây chưa lâu, nước tràn vào tiệm ngập cả mét, toàn bộ máy móc đều hỏng nặng và đến nay vẫn chưa thể khắc phục hết. Nhưng giữa bộn bề thiệt hại, khi nghe tin nhiều khu vực ở Phú Yên cũ chìm sâu trong nước, nhiều nơi bị chia cắt, chị Nhung nói mình “không thể ngồi yên”.

Đồ đạc, máy móc của chị Nhung từng chìm trong nước lũ ẢNH: NVCC

Ban đầu, chị tự bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua thuốc men, sữa, dầu gió, bánh và những thứ người vùng ngập đang cần nhất. Sau khi biết câu chuyện, bạn bè, bà con xung quanh lại mang đến thêm mì gói, nước suối, lương khô chất đầy tiệm bánh của chị Nhung. “Tôi không nhận tiền đóng góp, chỉ nhận hiện vật rồi sắp xếp, đóng hàng và chở vào tận nơi cho bà con”, chị nói.

Từ ngày 19 đến nay, chị Nhung cùng mọi người đã thực hiện 3 chuyến xe cứu trợ đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và đang chuẩn bị chuyến thứ 4, gồm quần áo ấm và tiền mặt. Chị Nhung cho biết bình thường từ Đà Nẵng vào Phú Yên chỉ mất khoảng 7 - 8 tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại mỗi chuyến xe phải mất 12 - 15 giờ mới đến nơi.

Rút kinh nghiệm từ trận lụt tại Nam Phước quê mình, chị cho toàn bộ hàng cứu trợ vào thùng nhựa lớn và dán kín. “Đợt lũ ở quê mình, khi nhận nhu yếu phẩm đựng trong túi nilon do bị nước thấm vào nên hỏng, không dùng được. Bỏ vào xô vừa nổi trên nước, vừa không sợ ướt, lại chứa được nhiều hơn. Hơn nữa, cũng có cái để người dân tận dụng đựng nước sạch”, chị Nhung chia sẻ.

Nhu yếu phẩm cần thiết được đựng trong những chiếc xô nhựa ẢNH: NVCC

Nhắc lại trận lũ vừa qua, chị Nhung vẫn rùng mình: “Lần đầu tiên thấy nước dâng cao như vậy, tôi thật sự rất hoảng. Nhưng nghĩ lại, người dân Phú Yên bây giờ còn khổ hơn. Mình còn đứng vững thì còn giúp được”.

Căn bếp đỏ lửa sáng đêm để mang hàng nghìn chiếc bánh đến vùng lũ

Không chỉ có những chuyến xe xuyên đêm, những ngày này tại một bếp ăn 0 đồng ở xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng (trước đây là H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), khói bếp không lúc nào ngơi. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyết cho biết tối qua chị và mọi người gói bánh đến tận 12 giờ khuya, rồi có người thay nhau thức canh bánh đến hơn 3 giờ sáng.

Chị Tuyết (phải) tham gia gói và nấu bánh để gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Dù công việc bận rộn, chị Tuyết vẫn tranh thủ tham gia gói bánh cùng mọi người. Với mục tiêu trong hai ngày, sẽ gói và nấu 2.000 chiếc bánh chưng, bánh ú, bánh tét. “Người lau lá, người chẻ dây, người nhóm lửa ai cũng phụ một việc để làm cho thật nhanh. Trời mưa gió khiến mọi thứ trở nên vất vả hơn nhưng ai cũng niềm nở cả”, chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, ngày thường, bếp ăn này dùng để nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân thì nay, toàn bộ hoạt động đều tạm gác để hướng vào miền lũ. Đoàn dự kiến đêm nay sẽ xuất phát, mang theo những chiếc bánh còn nóng và cả tấm lòng của người dân.

Người dân Quảng Nam cũ gói từng chiếc bánh để đưa đến tay bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

“Tôi hy vọng những món quà tuy nhỏ nhưng có thể giúp bà con ấm lòng hơn. Với người Việt Nam ta, tình người vẫn luôn hiện hữu giữa hoạn nạn. Mỗi phần quà không chỉ là đồ dùng thiết thực, mà còn là lời cầu chúc bình an, là sự sẻ chia chân thành, mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau những biến cố vừa trải qua”, chị Tuyết tâm sự.

Còn Trịnh Thị Ly (30 tuổi), ngụ tại xã Thăng An, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam), đã có mặt tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk ( Phú Yên cũ). Những nhu yếu phẩm cần thiết như: bánh, mì gói, lương khô, nước suối, mền, thuốc… đã được Ly cùng mọi người gom lại rồi gửi đến tận nơi cho bà con.

“Đợt vừa rồi quê mình đã ngập rất khủng khiếp rồi. Đợt này nhìn bà con ở đây còn khổ hơn nhiều. Mình có gì thì góp nấy, miễn sao giúp được bà con vượt qua giai đoạn này”, Ly nói.

Mỗi thùng nhu yếu phẩm, mỗi đòn bánh đều là tấm lòng và sự chung tay của người dân, họ mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ ngay lúc này.