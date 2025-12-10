Xây, sửa nhà cho nhân dân sau bão lũ bằng tất cả trái tim

Sau khi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" cũng như việc sửa chữa trường học, trạm y tế bị hư hỏng; kết luận cuộc họp, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ẢNH: TTXVN

Thủ tướng biểu dương, cảm ơn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, Bộ NN-MT, Bộ Xây dựng, MTTQ VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào cuộc rất tích cực, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Thủ tướng nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua. Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31.1.2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31.12.2025.

Đề nghị MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đưa tin hằng ngày để cổ vũ, biểu dương, khích lệ và phổ biến mô hình hay trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; và phát biểu tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).