Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ

Hữu Tú - Trần Bích Ngân
29/11/2025 20:20 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương tái thiết đời sống cho người dân, đặc biệt là xây dựng mới, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do mưa lũ gây ra tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk).

Hoàn thành nhà tránh lũ trong 2 tháng

Ngày 29.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên người dân rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Tại hiện trường nhà sập hoàn toàn ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, báo cáo với Thủ tướng về phương án xây dựng nhà tránh lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Huy báo cáo, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng 3 phương án xây dựng nhà tránh lũ, diện tích tối thiểu của 2 khối nhà là 44 m2, với 684 ngôi nhà có tổng kinh phí dự kiến khoảng 112 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về việc xây dựng nhà tránh lũ cho người dân

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi thăm hỏi, động viên và trao quà cho hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, gia đình có người mất trong đợt lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến UBND xã Hòa Thịnh có những trao đổi với người dân địa phương.

Tại buổi trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vấn đề lớn nhất hiện nay chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương khắc phục là xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ- Ảnh 2.

Thủ tướng xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau trận lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'

Thủ tướng nhấn mạnh, về vấn đề xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn cần hoàn thành trước ngày 31.1.2026. Về việc sửa chữa nhà bị hư hỏng một phần, chính quyền cần hoàn thiện trước ngày 31.12.2025. Đối với nhà làm mới, chính quyền địa phương cần tái cơ cấu lại chỗ ở cho người dân; xây dựng gác tầng 2 để tránh thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, chăm lo cho học sinh từ sách vở đến dụng cụ học tập; sửa chữa, khắc phục các trường học bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc trao đổi với người dân xã Hòa Thịnh

ẢNH: HỮU TÚ

Thủ tướng đề nghị Bộ NN-MT, Sở NN-MT Đắk Lắk tái thiết lại sản xuất rau màu, cây lương thực thực phẩm, chăn nuôi cho người dân ở khu vực phía đông; Bộ Y tế nhanh chóng vệ sinh môi trường; khử trùng, khử độc; tránh các dịch bệnh từ xác động vật chết trong mùa mưa lũ vừa qua.

Nâng cao 'Tình dân tộc, nghĩa đồng bào'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính quyền địa phương cần bố trí địa điểm cho các đoàn thiện nguyện từ TP.HCM, Thanh Hóa, các tỉnh miền Trung… Qua đó, các đoàn thiện nguyện có thể trao quà hỗ trợ cho người dân một cách hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ- Ảnh 4.

Thủ tướng động viên người dân xã Hòa Thịnh sớm vượt qua khó khăn

ẢNH: HỮU TÚ

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, địa phương cần huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, đoàn thể, MTTQ Việt Nam… để nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc.

Cuối cuộc trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc bà con xã Hòa Thịnh nhanh chóng vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, người dân cần thể hiện tinh thần "Tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "Lá lành đùm lá rách" trong bối cảnh hiện nay.

Gặp chủ căn nhà 2 tầng cứu sống hơn 100 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

