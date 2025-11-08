Cảnh sát cơ động giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13

Sáng 8.11, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an cho biết, ngay sau khi bão số 13 đi qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (E23) đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, dụng cụ đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề để kịp thời giúp người dân Quảng Ngãi, Gia Lai khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại Quảng Ngãi và Gia Lai ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Ở các địa bàn, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp sửa chữa hơn 25 nhà dân bị tốc mái, đổ nghiêng và bị hư hại; tổ chức cắt, cưa, thu dọn cây cối bị đổ ngã, khai thông đường liên phường, xã, khu phố và đường quốc lộ; dọn dẹp bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh; vệ sinh, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan các ban, ngành.

Lực lượng cũng hỗ trợ nhân dân chuyển, sắp xếp lại tài sản, vật dụng sinh hoạt; hướng dẫn người dân phòng tránh dịch bệnh, lưu ý sử dụng an toàn các nguồn điện sau bão, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và các trường học trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo các cháu sớm được tiếp tục đến trường.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động được huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Đại diện K02 cho hay, quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ" và khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, tích cực, chủ động thực hiện tốt phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân sửa chữa nhà cửa

ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ sửa chữa 25 căn nhà cho người dân và đang tiếp tục làm nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Công tác dọn rác, bùn đất cũng đang được làm khẩn trương ẢNH: NGUYỄN HẰNG