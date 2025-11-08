Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cảnh sát cơ động giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13

Trần Cường - Hằng Nguyễn
08/11/2025 09:22 GMT+7

Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi (bão số 13), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện dọn bùn đất, cây đổ và sửa chữa nhà cửa cho người dân.

Sáng 8.11, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an cho biết, ngay sau khi bão số 13 đi qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (E23) đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, dụng cụ đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề để kịp thời giúp người dân Quảng Ngãi, Gia Lai khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 1.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 2.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 3.

Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại Quảng Ngãi và Gia Lai

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Ở các địa bàn, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp sửa chữa hơn 25 nhà dân bị tốc mái, đổ nghiêng và bị hư hại; tổ chức cắt, cưa, thu dọn cây cối bị đổ ngã, khai thông đường liên phường, xã, khu phố và đường quốc lộ; dọn dẹp bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh; vệ sinh, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan các ban, ngành.

Lực lượng cũng hỗ trợ nhân dân chuyển, sắp xếp lại tài sản, vật dụng sinh hoạt; hướng dẫn người dân phòng tránh dịch bệnh, lưu ý sử dụng an toàn các nguồn điện sau bão, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và các trường học trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo các cháu sớm được tiếp tục đến trường.

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 4.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 5.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 6.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động được huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Đại diện K02 cho hay, quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ" và khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, tích cực, chủ động thực hiện tốt phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 7.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 8.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 9.

Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân sửa chữa nhà cửa

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 10.

Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ sửa chữa 25 căn nhà cho người dân và đang tiếp tục làm nhiệm vụ

ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 11.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 12.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 13.

Công tác dọn rác, bùn đất cũng đang được làm khẩn trương

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 14.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 15.
Hàng trăm CSCĐ giúp dân dọn đường, sửa nhà sau bão số 13 - Ảnh 16.

 Ngoài hỗ trợ dọn dẹp, E23 cũng hướng dẫn người dân cách dùng điện an toàn và cách phòng tránh dịch bệnh

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh CSCĐ liên tục tung quân ứng cứu đồng bào vùng lũ

Bộ Tư lệnh CSCĐ liên tục tung quân ứng cứu đồng bào vùng lũ

Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02, Bộ Công an) liên tục huy động lực lượng ứng cứu các các địa phương bị ảnh hưởng bão, lũ. Hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và cấp phát nhu yếu phẩm…

CSCĐ trắng đêm đưa dân vùng lũ đến nơi an toàn

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Bão Kalmaegi Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ Bộ Công an Công an giúp dân Khắc phục hậu quả bão số 13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận