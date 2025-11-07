PC Đà Nẵng xung kích hỗ trợ PC Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Giám đốc công ty chụp hình cùng Đội xung kích trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

Các đội xung kích thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Đà Nẵng đã khẩn trương thành lập 4 Đội xung kích gồm 91 cán bộ, công nhân viên cùng các xe và các thiết bị, vật tư đã lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 (Kalmaegi) tại tỉnh Gia Lai. Các thành viên tham gia đều là cán bộ, công nhân viên có sức khỏe tốt, vững tay nghề, có nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ngay sau lễ xuất quân, các Đội xung kích đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ PC Gia Lai khắc phục sự cố, sớm khôi phục cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo công ty nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, đồng thời gửi lời động viên, dặn dò các thành viên giữ gìn sức khỏe, chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo tình hình công tác. Ban lãnh đạo tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia khó khăn, tập thể Đội xung kích PC Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết nội bộ ngành Điện, sẻ chia khó khăn cùng các đơn vị bạn, bảo đảm khôi phục nguồn sáng an toàn, ổn định và kịp thời cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Vào tối ngày 6.11.2025, cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đã trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai, sức tàn phá của bão đã gây thiệt hại đến hệ thống điện trên địa bàn tỉnh.