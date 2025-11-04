Ngày 4.11, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mỗi "nhất" được cụ thể bằng 7 nội hàm.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát động phong trào thi đua "Ba nhất" ẢNH: PHAN ANH

Nội dung, chỉ tiêu thi đua của phong trào "Ba nhất" gồm: "Kỷ luật nhất" là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân…

"Trung thành nhất" là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc...

Lực lượng công an nhân dân lấy hạnh phúc và bình yên của người dân là thước đo cao nhất trong mọi mặt công tác ẢNH: VĂN THƯỞNG

"Gần dân nhất" là lấy "dân là gốc", là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân...

Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xem xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung chỉ tiêu thi đua trong kế hoạch của Bộ Công an và 21 nội hàm cụ thể "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" để bổ sung chương trình, kế hoạch công tác.

Cạnh đó, hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị soi chiếu, kiểm điểm, chỉ rõ những sản phẩm, kết quả cụ thể thể hiện "Ba nhất" đã đạt được.

Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng mỗi lãnh đạo, chỉ huy, mỗi cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu hằng ngày, đưa phong trào thi đua "Ba nhất" lan tỏa, đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự đóng góp xứng đáng trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hưởng ứng phong trào, trung tá Vũ Hải Thành, Trưởng công an P.Thanh Xuân (Hà Nội), bày tỏ quyết tâm thực hiện phong trào thi đua, cụ thể hóa tinh thần "Ba nhất" bằng những hành động thiết thực nhất.

Cụ thể, trung tá Thành cho hay, từng cán bộ, chiến sĩ công an phường sẽ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ phải là tấm gương mẫu mực về chấp hành điều lệnh; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định không ngại hiểm nguy, gian khổ để bảo vệ an ninh trật tự địa bàn cơ sở; tập trung mọi biện pháp để đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, phải luôn gần dân trong hướng dẫn các thủ tục hành chính, giữ thái độ "thân thiện, lịch sự, tôn trọng, tận tụy và trách nhiệm"; bám địa bàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cảnh sát khu vực gần dân, sát dân, nắm từng ngõ, từng hộ, từng người...