Bộ Công an phát động cuộc thi viết về đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá: “Từ năm 2018 đến nay, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã đẩy mạnh tăng cường tiềm lực cho công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh, trật tự và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của ngành công an tại cơ sở. Đồng thời, Bộ Công an đã xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Đây là những chủ trương đúng đắn, chiến lược, mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.