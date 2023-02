Học sinh ở Đắk Nông bị ‘người lạ’ dụ xuống TP.HCM làm việc, công an vào cuộc

Ngày 15.2, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Châu Thị Hồng Nhạn, Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Hữu Trác (xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, mới đây, nhiều học sinh (HS) của trường bị "người lạ" lôi kéo, dụ dỗ bỏ học xuống TP.HCM làm công nhân may.

Sau khi phát hiện các trường hợp HS bỗng dưng bỏ học, thầy cô giáo chủ nhiệm đã chủ động liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân. "Phụ huynh HS cho hay, con họ bị 'người lạ' rủ xuống TP.HCM làm công nhân may, hứa hẹn mức đãi ngộ hấp dẫn nên các em nghỉ học để đi làm", bà Nhạn nói.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ảnh minh họa) LÊ ĐẠI

Theo Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Hữu Trác, hiện các em HS đã nghỉ việc ở TP.HCM; đồng thời quay trở lại lớp học. Qua tìm hiểu của nhà trường, các em HS xuống TP.HCM làm việc rất nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động, không đúng như hứa hẹn của "người lạ" nên trở về nhà.

Lãnh đạo Công an xã Đắk Ngo (H.Tuy Đức) xác nhận, trên địa bàn xã có nhiều em HS (chỉ mới học lớp 6, 7), tự ý bỏ học để xuống TP.HCM làm việc. Sau khi nắm bắt sự việc, Công an xã Đắk Ngo đã phối hợp Công an H.Tuy Đức vào cuộc xác minh, làm rõ.

"Hiện có 5 em học sinh đã quay về nhà và tiếp tục việc học. Theo nhận định ban đầu thì việc các em bị 'người lạ' dụ dỗ, lôi kéo xuống TP.HCM làm việc không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ", lãnh đạo Công an xã Đắk Ngo thông tin thêm.