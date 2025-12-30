Gia Lai: Rút ngắn thủ tục đăng ký kinh doanh từ 3 ngày còn 3 giờ

Ngày 30.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau 3 đợt rà soát toàn diện, địa phương đã ban hành 3 phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính. Trong đó, trọng tâm là 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận - nhóm thủ tục tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính năm 2025 ẢNH: T.L.

Kết quả, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được cắt giảm thời gian giải quyết, với mức giảm bình quân đạt 55,15% (vượt 25,15% mục tiêu Chính phủ giao). Gia Lai được đánh giá là một trong những địa phương có kết quả nổi bật trên cả nước về cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả.

Rút ngắn 'kỷ lục' thủ tục đầu tư, xây dựng

Một trong những điểm đột phá đáng chú ý là việc Gia Lai rút ngắn mạnh mẽ thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Việc ban hành Quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - PCCC đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong cách thức giải quyết hồ sơ.

Theo đó, đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, tổng thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục giảm sâu từ 242 ngày xuống còn 60 ngày. Các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp cũng được rút ngắn từ 145 ngày xuống chỉ còn 38 ngày.

Đặc biệt, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, "cửa ngõ" để doanh nghiệp gia nhập thị trường, được rút ngắn từ 3 ngày xuống chỉ còn 3 giờ, tạo thuận lợi rõ rệt cho nhà đầu tư, nhất là doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp.

Không còn rào cản địa giới hành chính

Lần đầu tiên, Gia Lai triển khai đồng loạt thủ tục hành chính "không phụ thuộc địa giới hành chính". Tỉnh đã ban hành danh mục 100% thủ tục áp dụng hình thức này và hoàn tất cấu hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng.

Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, thay vì phải quay về nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở như trước. Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, đúng tinh thần "phục vụ tại nơi người dân cần".

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) ẢNH: ĐẶNG VIỆT

Song song với đó, Gia Lai đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm. Trong năm 2025, tỉnh ban hành 14 quyết định ủy quyền giải quyết 258 thủ tục hành chính cho các sở, ngành; đồng thời ban hành 2 quyết định phân cấp đối với 42 thủ tục trong các lĩnh vực công thương, việc làm và quản lý khu kinh tế. Việc phân cấp mạnh mẽ đã rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết.

Gia Lai khuyến khích mạnh dịch vụ công trực tuyến

Để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục theo hình thức trực tuyến, qua đó trực tiếp giảm chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công được triển khai như: đại lý dịch vụ công tại ngân hàng, bưu điện văn hóa xã; quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thí điểm ki-ốt dịch vụ công tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang.

Gia Lai cũng tái cấu trúc quy trình liên thông Đất đai - Thuế, giảm số lần bổ sung hồ sơ, rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Hiện có 436 thủ tục được thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử, từng bước hình thành nền hành chính số.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc ẢNH: T.L

Nhờ những giải pháp đồng bộ, Gia Lai hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%. Đặc biệt, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố.

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh hiện nay, môi trường đầu tư - kinh doanh không còn chỉ phụ thuộc vào tiềm năng, lợi thế hay cơ chế, chính sách riêng của từng địa phương, bởi các chính sách lớn đã được Trung ương ban hành tương đối đầy đủ. "Muốn tạo ra sự khác biệt, địa phương không có cách nào khác ngoài việc chủ động nỗ lực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện", ông Giang nhấn mạnh.

Ông Lâm Hải Giang yêu cầu các cơ quan quản lý phải đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính ẢNH: T.Đ

Không dừng lại ở khẩu hiệu "đồng hành, kiến tạo và phát triển", tỉnh Gia Lai xác định phải minh bạch, giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, coi việc cắt giảm thủ tục hành chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng.

"Doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều hồ sơ, thủ tục. Để họ triển khai được, các cơ quan quản lý phải đồng hành, hỗ trợ, chứ không khoán, không bỏ mặc doanh nghiệp", ông Lâm Hải Giang khẳng định.