Không cần xuất trình đăng ký kết hôn, giấy khai sinh khi làm thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 3458 về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đến làm các thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công ẢNH: T.N

Theo đó, các dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính gồm: giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh; giấy chứng nhận kết hôn, bản sao trích lục kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; trích lục khai tử, giấy chứng tử, bản sao trích lục khai tử.

Các giấy tờ hộ tịch khác như: trích lục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; giấy chứng nhận đăng ký nhận nuôi con nuôi; trích lục đăng ký giám hộ…

Bộ Tư pháp cho hay, mục tiêu của quyết định nhằm thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng dữ liệu tương ứng có trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Yêu cầu đặt ra là tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu, bí mật đời tư; tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên tắc, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan.

Quyết định cũng nêu rõ các trường thông tin được chia sẻ bao gồm: thông tin về việc đăng ký khai sinh, thông tin về việc đăng ký khai tử, thông tin về việc đăng ký kết hôn, thông tin về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

Dữ liệu trên được chia sẻ để khai thác, sử dụng theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu theo quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử không có thông tin mà công dân vẫn còn bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử không thống nhất với giấy tờ hộ tịch mà công dân cung cấp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân liên hệ UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú để cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định pháp luật hộ tịch.

Trước khi tiến hành kết nối, chia sẻ dữ liệu, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố cần có văn bản trao đổi, thống nhất với Bộ Tư pháp về phạm vi, hình thức, cấu trúc dữ liệu kết nối, trách nhiệm của các bên trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.