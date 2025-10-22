Ông Trump nói Bộ Tư pháp Mỹ nợ tiền, đòi được sẽ quyên góp từ thiện

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21.10 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phản hồi thông tin cho rằng ông đang yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường 230 triệu USD chi phí pháp lý liên quan các cuộc điều tra liên bang nhằm vào mình và tuyên bố sẽ quyên góp từ thiện toàn bộ số tiền được bồi thường.

Trước đó hôm 21.19, tờ The New York Times đưa tin ông Trump đang yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường vì những cuộc điều tra mà ông cho là mang động cơ chính trị.

"Tôi thậm chí còn không nói chuyện với họ về việc đó," ông Trump nói về các luật sư của mình.

"Tôi chỉ biết rằng Bộ Tư pháp nợ tôi rất nhiều tiền. Nhưng tôi không muốn tiền... Tôi sẽ quyên toàn bộ cho từ thiện, bất kỳ khoản nào. Nhưng hãy nhìn xem họ đã làm gì. Họ đã dàn xếp cuộc bầu cử", ông nói.

Ông Trump từng tìm cách đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước cựu Tổng thống Joe Biden, dựa trên những tuyên bố chưa có bằng chứng của ông về gian lận bầu cử.

Hiện ông Trump đang lãnh đạo chính phủ liên bang từng điều tra ông về các tuyên bố sai lệch liên quan thất bại bầu cử đó.

Tờ The New York Times cho biết ông Trump đã nộp hai đơn khiếu nại hành chính, thủ tục trước khi khởi kiện, để đòi bồi thường thiệt hại vì cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Đơn đầu tiên nộp vào cuối năm 2023, phản đối cuộc điều tra của FBI và công tố viên đặc biệt Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga.

Đơn thứ hai nộp giữa năm 2024, cáo buộc FBI xâm phạm quyền riêng tư của ông trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ác ý liên quan các tài liệu mật.

Khi được hỏi liệu các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ có gặp phải xung đột khi xem xét những khiếu nại như vậy hay không, người phát ngôn Bộ Tư pháp Chad Gilmartin cho biết rằng trong mọi trường hợp, tất cả các quan chức tại bộ đều "tuân theo hướng dẫn của các quan chức đạo đức nghề nghiệp".