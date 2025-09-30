Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

YouTube trả 24,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/09/2025 07:41 GMT+7

YouTube đã đồng ý trả 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện việc cấm Tổng thống Mỹ Donald Trump hoạt động trên nền tảng này sau vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021.

Theo CNN ngày 30.9, YouTube sẽ trả 22 triệu USD và gửi vào quỹ Trust for the National Mall, số tiền này sẽ được dùng để xây dựng phòng khánh tiết ở Nhà Trắng. 2,5 triệu USD còn lại sẽ trả cho các nguyên đơn khác.

Với thông tin trên, Alphabet (Mỹ), công ty mẹ của YouTube, là đơn vị cuối cùng trong 3 hãng công nghệ hàng đầu bên cạnh Meta và X (trước đây là Twitter), đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện liên quan việc cấm tài khoản Tổng thống Donald Trump hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội của họ.

YouTube trả 24,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại căn cứ không quân bang Maryland, Mỹ ngày 26.9

ẢNH: REUTERS

Meta đã đồng ý trả 25 triệu USD dàn xếp vụ kiện của ông Trump hồi tháng 1, trong khi X trả 10 triệu USD vào tháng 2, theo The New York Times.

Các công ty cho biết việc chặn tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6.1.2021 là do các bài viết của tổng thống Mỹ có nguy cơ kích động thêm những cuộc bạo lực. Vào thời điểm đó, các chuyên gia pháp lý cho biết các vụ kiện tương tự đã bị bác bỏ vì các công ty công nghệ có quyền điều hành nền tảng của mình theo cách họ thấy phù hợp.

Dù vậy, các công ty điều hành mạng xã hội trên được cho là muốn cách tiếp cận hòa giải khi ông Trump nhậm chức tổng thống đầu năm nay.

Hé lộ khối tài sản gia đình ông Trump, bất ngờ với cậu út 19 tuổi

YouTube cho rằng họ không có hành vi sai trái nào và sẽ không thay đổi sản phẩm hay chính sách của công ty sau thỏa thuận trên.

Phần lớn số tiền mà YouTube dàn xếp sẽ góp vào quỹ xây phòng khánh tiết vốn ước tính chi phí xây dựng 200 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Khám phá thêm chủ đề

