Thời sự

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
17/11/2025 20:18 GMT+7

Trong giai đoạn thí điểm, người dân chỉ cần đến bất kỳ chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công gần nhất là có thể thực hiện các thủ tục hành chính của các sở, ngành và 126 xã, phường… ở Hà Nội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội vừa thông báo về việc thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới đối với nhóm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành; nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường trên địa bàn.

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới- Ảnh 1.

Hà Nội bắt đầu thí điểm giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới

ẢNH: HỒNG ANH

Theo đó, trung tâm đã tổ chức thí điểm tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại các chi nhánh với một nhóm thủ tục nhất định.

Để tiếp tục mở rộng, đổi mới toàn diện công tác giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mở rộng toàn hệ thống thực hiện giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công nào trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

Nhóm thủ tục hành chính được giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính là toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 16 sở, ban, ngành, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở VH-TT, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Sở KH-CN, Sở QH-KT, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố.

Đồng thời thực hiện giải quyết phi địa giới hành chính toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố, trong đó có các thủ tục thực hiện chung với cấp tỉnh.

Trung tâm lưu ý, các nội dung giải quyết sẽ không áp dụng đối với các thủ tục hành chính đang trong quá trình nghiên cứu, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành để có thể triển khai thực hiện theo phương thức không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Sau giai đoạn thí điểm từ nay đến ngày 30.11, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình và chính thức vận hành thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn.

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, tại buổi làm việc diễn ra ngày 14.11 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã yêu cầu các sở, ngành tập trung tái cấu trúc toàn bộ 50% thủ tục hành chính trọng điểm. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% thủ tục thuộc lĩnh vực doanh nghiệp trước ngày 20.12.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, trước ngày 5.12 phải hoàn thành kiện toàn trung tâm theo mô hình tập trung, thống nhất, hiện đại, kết nối đồng bộ 100% xã, phường.

