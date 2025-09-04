Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý

04/09/2025 13:32 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1891 ngày 3.9.2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực gồm: Định danh và xác thực điện tử; quản lý xuất nhập cảnh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND TP.HCM đã tiếp nhận 366.897 hồ sơ thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt 95,56%.

Bình luận (0)

