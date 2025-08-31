Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời

Thúy Liễu
Thúy Liễu
31/08/2025 11:11 GMT+7

Từ những quan sát đời thường và nỗi trăn trở với sự an toàn của người đi đường, anh Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã mày mò nghiên cứu, chế tạo ra hàng trăm thiết bị cảnh báo an toàn giao thông và bảng quảng cáo hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường và có thể góp phần giảm tai nạn giao thông vào ban đêm.

Người thợ quảng cáo chuyển nghề "kỹ sư tay ngang"

Trước khi gắn bó với thiết bị an toàn giao thông, anh Minh có hơn 5 năm làm việc tại một công ty chuyên về quảng cáo ngoài trời ở phường Quy Nhơn (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay là tỉnh Gia Lai). Những năm tháng làm nghề đã giúp anh tích lũy được kiến thức về thiết kế, vật liệu và đặc biệt là cách sử dụng hệ thống đèn LED để thu hút sự chú ý của người đi đường.

Đầu năm 2023, anh rẽ hướng sang kinh doanh thiết bị an toàn giao thông. Trong quá trình này, anh nhận thấy nhiều bất cập: các biển cảnh báo giao thông hiện tại chủ yếu chạy bằng điện, vừa tốn chi phí vận hành, vừa khó khăn trong thi công. Một số loại dùng năng lượng mặt trời nhưng lại đặt bình điện bên ngoài, khiến thiết bị cồng kềnh, mất thẩm mỹ.

'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 1.

Sản phẩm của anh Nguyễn Ngọc Minh tham gia trưng bày tại Startup World Cup VN (Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, tháng 7.2024)

ẢNH: T.L

Từ đó, anh bắt tay vào nghiên cứu cải tiến, với mong muốn tạo ra các loại biển báo, đèn cảnh báo và bảng quảng cáo di động hoạt động bằng năng lượng sạch, gọn nhẹ, đẹp mắt và tiết kiệm hơn, đặc biệt là an toàn hơn.

Không qua trường lớp kỹ thuật, anh Minh tự học, tự làm, tự thử nghiệm. Để tạo ra sản phẩm đầu tiên, anh phải mất nhiều tháng tìm hiểu nguyên lý hoạt động của pin mặt trời, mạch điện và các loại đèn LED.

Anh sử dụng đèn LED F5, vốn thường dùng trong các bảng quảng cáo, để tạo hình các nội dung cảnh báo. Loại đèn này có hiệu ứng chớp nháy liên tục, rất dễ thu hút ánh nhìn của người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Với những thiết bị đòi hỏi độ sáng và độ bền cao hơn, như biển "Chú ý quan sát, khu vực trường học chú ý quan sát" hay đèn chớp vàng D300, anh phát triển loại đèn LED F5 hai nét: một nét hoạt động ban ngày thông qua trực tiếp từ tấm pin mặt trời, một nét dùng pin lưu trữ và tự động sáng vào ban đêm nhờ cảm biến ánh sáng.

'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Minh bên cạnh các thiết bị an toàn giao thông do anh chế tạo

ẢNH: NVCC

Các sản phẩm được tích hợp bộ điều khiển thông minh LED FLASH CONTROL do chính anh nghiên cứu giúp kết nối hệ thống pin mặt trời với đèn LED, giảm tiêu hao năng lượng, đồng thời tự động tắt khi có ánh sáng ban ngày và bật khi trời tối. Đặc biệt, bộ điều khiển này còn có thể điều khiển từ xa bằng remote, mang lại tính linh hoạt cao trong quá trình sử dụng.

Hàng trăm thiết bị đi vào thực tế

Chỉ trong hơn một năm, anh Minh đã sản xuất hàng trăm thiết bị cảnh báo an toàn giao thông như biển báo tốc độ, biển cấm đi ngược chiều, biển ưu tiên người đi bộ, biển cấm quay đầu, đèn tín hiệu giao thông… cùng nhiều bảng quảng cáo di động.

Các thiết bị sử dụng pin lưu trữ LiFePO4, có thể sạc - xả khoảng 2.000 - 3.000 lần, chống nước, tuổi thọ từ 4 - 5 năm. Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, giảm chi phí vận hành và công bảo trì so với các sản phẩm thông thường.

'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 3.

Bảng chỉ đường - sản phẩm của anh Minh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

ẢNH: T.L

Điều đặc biệt là toàn bộ sản phẩm đều do một tay anh thiết kế, gia công và lắp ráp tại xưởng của mình. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của sự sáng tạo, mà còn chứa đựng tâm huyết muốn góp phần nhỏ vào việc đảm bảo an toàn giao thông.

Anh Minh thẳng thắn nhìn nhận, giá thành sản phẩm của mình có thể cao hơn một số thiết bị cùng loại đang bán trên thị trường. Nhưng bù lại, nó bền hơn, tiện lợi hơn, và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 4.
'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 5.
'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 6.
'Kỹ sư tay ngang' chế tạo thiết bị an toàn giao thông năng lượng mặt trời- Ảnh 7.

Một số thiết bị đèn an toàn giao thông của anh Minh được lắp đặt tại một số giao lộ

ẢNH: NVCC

"Nếu các sản phẩm này được áp dụng rộng rãi, ngành giao thông và quảng cáo sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỉ đồng chi phí vận hành và bảo trì. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là nếu chỉ cần một biển báo sáng đúng lúc ở nơi nguy hiểm, có thể giúp một người tránh được tai nạn, thì tôi đã thấy xứng đáng để làm rồi", anh Minh chia sẻ.

Nhiều sản phẩm của anh Minh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Hiện anh đã hoàn thiện công nghệ và sẵn sàng sản xuất hàng loạt nếu có đơn vị đặt hàng hoặc liên kết hợp tác. Anh cũng mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn đến việc ứng dụng các thiết bị sử dụng năng lượng sạch, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế toàn cầu.

