Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 18.12, tại Gia Lai diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự buổi lễ có thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Minh Quang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho ông Thái Đại Ngọc, Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai ẢNH: HOÀNG NHẬT

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho ông Thái Đại Ngọc, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Ông Thái Đại Ngọc sinh năm 1966 tại TP.Đà Nẵng, trình độ cử nhân quân sự. Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông từng kinh qua các chức vụ như Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Cục trưởng Cục Tác chiến, Tư lệnh Quân khu 5, thượng tướng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng tin tưởng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Thái Đại Ngọc sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ quân đội, cùng Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng phần thưởng cao quý, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, đổi mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Gia Lai phát triển bền vững.



