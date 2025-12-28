Du thuyền hạng sang mắc cạn ngoài khơi bờ biển

Du thuyền có tên Coral Adventurer của Úc đã va phải rạn san hô ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea, đây là một trở ngại mới nhất đối với công ty điều hành du thuyền đang gặp khó khăn, vốn vẫn đang chấn động sau cái chết thương tâm của một hành khách vào năm ngoái.

Coral Adventurer bị mắc cạn cách đất liền khoảng 30 km vào sáng thứ bảy sau khi va vào rạn san hô, buộc các thành viên thủy thủ đoàn phải báo động cho chính quyền vào khoảng 6 giờ sáng. Chuyến đi kéo dài 12 đêm, khởi hành từ Cairns vào ngày 18 tháng 12 với giá 13.280 đô la Mỹ/người (khoảng 350 triệu đồng).

Chiếc du thuyền đang mắc cạn ngoài khơi bờ biển ẢNH: NEWS.COM.AU

Vì thế, 123 người - gồm 80 du khách và 43 thành viên thủy thủ đoàn - bị mắc cạn trên con tàu trong khi chờ thủy triều lên để hỗ trợ công tác kéo tàu ra khỏi chỗ mắc cạn. Người phát ngôn của công ty điều hành, Coral Expeditions, nói với news.com.au: "Tất cả hành khách và thủy thủ đoàn đều an toàn. Kiểm tra ban đầu cho thấy không có thiệt hại nào đối với con tàu", họ cho biết và nói thêm: "Sự việc đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng và sẽ được tiến hành kiểm tra chính thức thêm về thân tàu và môi trường biển theo quy trình tiêu chuẩn".

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) đã ra thông cáo xác nhận "không có hành khách và thủy thủ đoàn nào bị thương trên tàu". Một sĩ quan từ Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải PNG đã lên tàu và đang hỗ trợ xử lý sự cố.

Chiếc du thuyền hạng sang đã đến vùng biển Papua New Guinea vào ngày 20 tháng 12 và đang di chuyển dọc bờ biển suốt tuần trước khi sự cố xảy ra vào thứ bảy. Hành khách trên tàu dự kiến sẽ hoàn thành hành trình và xuống tàu vào ngày 30 tháng 12.

Công tác kiểm tra cũng như trục vớt con tàu vẫn đang tiếp tục trong ngày hôm nay.

Vào tháng 10 năm ngoái, tàu Coral Adventurer gây xôn xao dư luận khi du khách Suzanne Rees, 80 tuổi, đến từ New South Wales, được phát hiện đã chết trên đảo Lizard hẻo lánh sau khi xuống tàu tham quan. Bà đã không lên tàu và được tìm thấy tử vong trên đảo vài giờ sau đó. Bi kịch đã dẫn đến nhiều cuộc điều tra, vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Chuyến hải trình "mắc cạn" trên được cho là chuyến đi đầu tiên của con tàu mang cờ Úc này kể từ cái chết của du khách Suzanne Rees.