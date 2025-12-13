Hãng du thuyền lớn nhất thế giới bị phản ứng vì cách xử lý khách tử vong

Sau khi uống rượu tại một trong những quán bar trên du thuyền Navigator Of The Seas của hãng Royal Caribbean vào tháng 12 năm 2024, theo đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại do gia đình nạn nhân, nam du khách Michael Virgil tử vong. Giờ đây, luật sư của gia đình cáo buộc nhân viên du thuyền đã nhét thi thể người đàn ông 35 tuổi đến từ California này vào tủ lạnh trước khi tiếp tục hành trình, bất chấp lời cầu xin của vị hôn thê Connie Aguilar yêu cầu tàu quay trở lại cảng Long Beach, Mỹ.

Trước sự cố đau lòng đó, nhiều người xem thắc mắc điều gì sẽ xảy ra với các thủy thủ đoàn hay du khách khi họ qua đời giữa lênh đênh biển cả.

Du thuyền lưu trữ thi thể như thế nào?

Trên những du thuyền có sức chứa lên đến chục ngàn du khách, những trường hợp tử vong vì nhiều lý do khác nhau là điều thường xảy ra. Theo các nguồn tin nội bộ, các du thuyền được trang bị nhà xác bí mật dành cho người chết, nơi hành khách không được phép vào.

Khu vực chỉ giành riêng cho thủy thủ đoàn ẢNH: LUKASSED

Theo trang Point Guys, những "nhà xác trên biển" này thường là các phòng lạnh có kệ, nằm ở boong dưới của tàu, gần các khu vực chứa thực phẩm, rượu và các vật dụng khác.

Thực tế, ca sĩ chuyên nghiệp trên tàu du lịch Dara Tucker đã đưa ra một tiết lộ rùng rợn trên TikTok vào năm 2024, cảnh báo hành khách nên cảnh giác khi tàu du lịch tổ chức tiệc kem miễn phí. Cô tuyên bố rằng, đây thường là dấu hiệu cảnh báo "số người chết trên tàu nhiều hơn số chỗ chứa trong nhà xác", buộc họ phải bảo quản thi thể trong tủ đông - như trường hợp được cho là của Virgil. Vì thế, hãng tàu buộc phải "giải tỏa" số kem để lấy chỗ trống. Các tàu du lịch cũng được trang bị túi đựng thi thể và, nếu có người chết, họ sẵn sàng giữ thi thể - hoặc nhiều thi thể - trên tàu cho đến khi tàu đến một cảng đủ lớn để thu xếp đưa người quá cố về nước.

Phải làm gì khi có người chết trên biển?

Việc bảo quản thi thể không phức tạp bằng việc đối phó với những rắc rối pháp lý liên quan đến một cái chết trên biển, điều mà được truyền đạt trên tàu bằng những từ ngữ mật mã khó hiểu để tránh gây hoang mang cho hành khách. Luật sư Keith Brais, người có công ty luật ở Florida chuyên về thương tích và sự cố trên biển, cho biết các công ty du thuyền nói chung không có nghĩa vụ phải công bố kết quả điều tra về cái chết của hành khách. Điều này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ du thuyền giảm nhẹ hoặc làm mờ bất cứ điều gì có thể khiến họ bị coi là có trách nhiệm pháp lý để tự tạo hình ảnh tốt đẹp cho mình.

Ông nói rằng, do đó, các hãng tàu du lịch có thể sẽ quy kết các trường hợp tử vong là do "nguyên nhân tự nhiên" ngay cả khi "toàn bộ tình tiết cho thấy điều ngược lại". Tuy nhiên, theo Đạo luật An ninh và An toàn tàu du lịch được thông qua năm 2010 của Mỹ, các hãng tàu du lịch bắt buộc phải theo dõi tội phạm trên tàu của họ.

Người chết được lưu trữ trong phòng bí mật trên du thuyền ẢNH: TIARO

Michael Virgil chết như thế nào?

Brais lưu ý rằng rượu là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp tử vong, như trường hợp của Virgil, người có nồng độ cồn trong máu từ 0,182 đến 0,186% - hoặc cao hơn gấp đôi giới hạn cho phép khi lái xe - theo báo cáo khám nghiệm tử thi mà tờ Daily Mail thu được.

Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ cho biết, nồng độ cồn trong máu từ 0,40% trở lên được coi là có khả năng gây tử vong. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong có thể xảy ra ở mức thấp hơn do các biến chứng khác, bao gồm hít sặc và tắc nghẽn đường thở, ngừng hô hấp và thiếu oxy, rối loạn nhịp tim, kết hợp với thuốc kê đơn và các bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn như mất nước và suy dinh dưỡng, có thể khiến cơ thể dễ bị tổn thương hơn trước tác động của rượu.

Theo đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại do tử vong oan uổng, Virgil được cho là đã được phục vụ gần ba chục ly đồ uống có cồn không giới hạn của hãng Royal Caribbean. Tuy nhiên, không rõ anh ta đã uống bao nhiêu trong số đó. Sau đấy, hành khách say xỉn này được cho là đã nổi cơn thịnh nộ khi không tìm thấy phòng của mình, tấn công và đe dọa giết các thành viên thủy thủ đoàn và hành khách.

Virgil, người đang đi cùng Aguilar và con trai 7 tuổi của họ, sau đó đã bị các thành viên thủy thủ đoàn khống chế.

Sự cố "nhét khách trong tủ lạnh" gây phẫn nộ trong thời gian dài ẢNH: NYP

Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại do tử vong oan uổng tiết lộ, họ được cho là đã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người ông, tiêm thuốc an thần Haloperidol và xịt nhiều bình xịt hơi cay vào Virgil. Hành khách này được cho là đã bị giữ chặt trong ba phút trước khi bị còng tay và đưa đến trung tâm y tế của tàu, vẫn còn thở, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Văn phòng Giám định Y tế quận Los Angeles.

Các quan chức lưu ý rằng, mặc dù nồng độ cồn trong máu của Virgil không gây tử vong, nhưng nó đã làm suy giảm khả năng phản ứng với sự nguy hiểm trong quá trình khống chế. Cái chết của người này chính thức được quy cho "ngừng tim phổi" và "được phán quyết là án mạng", theo đơn kiện.

Royal Caribbean, có trụ sở ở Florda, là hãng du thuyền lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Hãng này cũng sở hữu 29 du thuyền, trong đó có du thuyền lớn nhất thế giới - Icons of the Sea với sức chứa hơn 10.000 người. Trong khi đó, du thuyền đang gặp sự cố kiện tụng nói trên - Navigator Of The Seas - có thể chở 4.000 người.



