Sức khỏe

Đi làm răng, kim chọc tủy dài 22 mm 'cắm' vào đường thở bé trai 3 tuổi

Bá Cường
Bá Cường
15/11/2025 11:27 GMT+7

Các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa gắp thành công một dị vật bị mắc kẹt trong khí quản của bé trai 3 tuổi.

Ngày 15.11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ tại Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng đã gắp thành công 1 dị vật trong khí quản của bé trai 3 tuổi.

Trước đó, vào chiều 4.11, bệnh nhi N.Q.T.Đ (3 tuổi, ở xã Cửa Việt) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Qua thăm khám, các y bác sĩ xác định bệnh nhi bị sặc dị vật trong khí quản.

Quảng Trị: Đi làm răng bị dị vật rơi vào đường thở - Ảnh 1.

Dị vật lấy ra từ đường thở của em Đ.

ẢNH: BVCC

Xác định đây là trường hợp nguy hiểm, các y bác sĩ đã tiến hành đưa bệnh nhân vào phòng mổ và thực hiện nội soi phế quản, qua hình ảnh nội soi phát hiện kim chọc tủy dài 22 mm, nằm ở góc carina (nơi chia đôi khí quản), một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, một đầu tròn nằm trong phế quản góc trái.

Sau 15 phút phối hợp thực hiện, dị vật đã được lấy ra ngoài. Bệnh nhân cải thiện triệu chứng ngay sau can thiệp, được theo dõi 48 giờ và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, em Đ. đang trong quá trình làm răng thì kim chọc tủy rơi từ khoang miệng xuống đường thở. Ngay thời điểm đó, gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ nhận định, đây là một trường hợp hy hữu nhưng hậu quả lại hết sức nghiêm trọng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dị vật đường thở có thể dẫn đến tắc nghẽn gây xẹp hoàn toàn phổi, viêm phổi, áp xe phổi, tràn khí màng phổi hoặc nặng hơn là tử vong.

Bà V.T.H (56 tuổi) có bướu ở cổ từ 20 năm trước. Bác sĩ khuyên bà mổ nhưng bà sợ đụng 'dao kéo' gây nguy hiểm tính mạng nên từ chối và điều trị bằng lá cây, thuốc gia truyền.

Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
