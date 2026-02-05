Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xuyên tạc việc cảnh sát giao thông hy sinh ở Thái Nguyên, 2 người bị xử lý

Phan Hậu
Phan Hậu
05/02/2026 08:12 GMT+7

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập, làm việc với 2 chủ tài khoản có những bình luận xuyên tạc, sai sự thật về việc trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hy sinh ngày 4.2 khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Chiều tối 4.2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về vụ việc trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thái Nguyên, hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Xử lý 2 người xuyên tạc vụ cảnh sát giao thông hy sinh ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong ngày 4.2

ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN


Cụ thể, lúc 11 giờ 35 phút ngày 4.2, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B, tổ dân phố Đồng Xe, P.Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên do trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô BKS 20C - 211.76 tông vào.

Qua điều tra, xác minh, lái xe điều khiển xe ô tô tải nói trên là Trần Đức Vũ (23 tuổi), trú tại tổ 34, P.Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển) đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người trung tá Lao Hoàng Hải khiến anh hy sinh tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một số tài khoản có những bình luận xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh bài viết có tiêu đề "Cao Ngạn 1 vụ nữa ạ" trong nhóm "Hóng biến Thái Nguyên", tài khoản "Thái Nguyên Hunter" do N.T.A (38 tuổi) trú tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên bình luận "làm luật kiếm tý nhưng bị nhân quả. Cướp ngày mà".

Còn ở tài khoản Facebook "Triệu Sơn" có 2 bình luận gồm: "Điều luật nào mà cho chúng lao ra đường vậy chết là đúng hoan nghênh?" và " Đây là cảnh tỉnh cho nhà cầm quyền và những thằng ra quyết định này???". 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là T.H.S (72 tuổi), trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. 

Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an P.Phan Đình Phùng đã triệu tập, làm việc đối với 2 cá nhân có bình luận xuyên tạc, sai sự thật nêu trên và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

