Linh vật 'ngựa vàng đạp mây trắng' xuất hiện tại Điện Biên

Ngày 29.1, tại Quảng trường 7.5 (P.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xuất hiện linh vật ngựa cùng dòng chữ "Mừng xuân Bính Ngọ 2026" thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Ngay sau khi linh vật ngựa xuất hiện, trên các diễn đàn mạng xã hội của tỉnh Điện Biên, người dân rủ nhau đến Quảng trường 7.5 để check-in ẢNH: FACEBOOK ĐIỆN BIÊN LANG THANG

Mặc dù đây là lần đầu tiên Điện Biên dựng hình tượng linh vật tượng trưng cho năm mới nhưng đã nhận được nhiều lời khen của người dân bởi rất giống thật và mang vẻ đẹp uy nghi, oai phong.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Phạm Đức Việt, người phụ trách thiết kế và thi công linh vật ngựa, cho biết để hoàn thiện tác phẩm này, anh cùng 4 đồng nghiệp đã phải làm việc trong khoảng 15 ngày liên tiếp. Đặc biệt, tác phẩm cũng có sự hỗ trợ từ một họa sĩ ở Hà Nội.

Theo anh Việt, linh vật ngựa có kết cấu tổng thể (ngựa, mây và thỏi vàng) cao khoảng 3 m, dài khoảng 2,5 m, chiều ngang 1,5 m.

Trong đó, phần ngựa được thiết kế chân không chạm đất trực tiếp mà đạp lên hình tượng mây, thân hình giống như đang chuẩn bị bay lên cao. Thỏi vàng phía dưới được thiết kế dạng thỏi vàng cổ (nguyên bảo) nhưng cách điệu, biểu tượng cho lộc xuân và làm bàn đạp cho chân ngựa.

Anh Việt tiết lộ, toàn bộ tác phẩm được thiết kế từ xốp nguyên khối, sau đó phủ sơn màu trang trí tỉ mỉ để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ ngoài trời.

Tác phẩm được thiết kế bằng xốp nguyên khối ẢNH: SỞ VH-TT-DL ĐIỆN BIÊN

"Đây là hình tượng ngựa vàng đạp mây trắng (phi vân), thể hiện sự thăng hoa, tượng trưng cho sự sung túc, mang ý nghĩa phát tài, phát lộc đến cho mọi nhà trong năm mới", anh Việt nói và cho hay, từ khi nhận nhiệm vụ, anh đã tham khảo hình tượng của những chú ngựa trên internet để chế tác ra linh vật này.

Trong đó, công đoạn khó khăn nhất là vận chuyển xốp từ Hà Nội lên Điện Biên và trong quá trình thi công hạn chế xốp bay ra đường phố, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người thiết kế cho biết thêm, điểm nhấn đặc biệt của linh vật nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh và nét uyển chuyển. Người xem có thể cảm nhận được sự khỏe khoắn qua thế đứng, nhưng cũng thấy được sự mềm mại qua những chi tiết như bờm và đuôi ngựa uốn lượn như đang bay trong gió.

"Tôi mong rằng, hình tượng chú ngựa đạp lên mây và thỏi vàng đang chuẩn bị bay lên cao không chỉ giúp người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh "check-in" mà còn giúp người dân có thêm động lực để cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới", anh Việt nhấn mạnh.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên, sự xuất hiện của linh vật ngựa không chỉ góp phần tô điểm diện mạo đô thị Điện Biên thêm rực rỡ mà còn mang không khí xuân ngập tràn, gửi gắm ước vọng may mắn, bình an, phát triển trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân vào buổi tối, hệ thống chiếu sáng cũng được lắp đặt, giúp linh vật trở nên lung linh và nổi bật giữa trung tâm Điện Biên Phủ.