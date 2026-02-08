Bỏ 10 triệu dựng linh vật ngựa rơm, chủ vườn mời chụp ảnh tết miễn phí

Gia đình anh Nhật Hào ở ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) có truyền thống làm nghề trồng hoa gần 20 năm. Cứ mỗi dịp tết đến, khuôn viên vườn hoa rộng 2 ha của gia đình anh tràn ngập hương sắc của hàng chục loại hoa tết. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, anh Hào cùng nhân công trong vườn hoa thiết kế, dựng lên linh vật ngựa rơm độc đáo.

Những ngày này, nhiều vị khách gần xa ghé đến vườn mua hoa về bán sỉ, lẻ và người dân được gia đình anh Hào mời chụp ảnh tết miễn phí với linh vật ngựa.

Ảnh: NVCC

Anh Hào chia sẻ: "Gia đình tôi trồng lúa, vào mùa thu hoạch xong dư ra rất nhiều rơm. Tận dụng vật liệu sẵn có trong nhà nên tôi quyết định tạo hình linh vật bằng rơm để tiết kiệm chi phí".

Linh vật ngựa rơm được gia đình anh làm trong khoảng 10 ngày, kinh phí 10 triệu đồng. Đầu tiên là mua sắt về hàn thành khung chắc chắn, sau đó chôn cọc bê tông để cố định vị trí linh vật. Tiếp đến, mọi người dựng giàn giáo cao 3 tầng, dùng rơm đắp lên khung sắt để tạo hình con ngựa cao 6 m.

Linh vật ngựa rơm được gắn đèn Ảnh: NVCC

Nhiều người đến tham quan chụp hình với linh vật ngựa độc lạ Ảnh: NVCC

Để tạo được linh vật có hồn, anh Hào vừa đắp rơm, vừa chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn thiện. Linh vật ngựa có hình dáng đang vươn 2 chân trước lên cao, cộng thêm đôi cánh trên lưng tạo nên sự oai phong khiến nhiều người thích thú.

Diện tích đặt linh vật ngựa rộng khoảng 15 m2. Cạnh bên, anh Hào thiết kế thêm các tiểu cảnh như nhà lá, vườn hoa, xích đu... để người dân đến tham quan chụp ảnh tết miễn phí.

Gia đình anh Hào làm thêm tiểu cảnh phục vụ người dân chụp hình miễn phí Ảnh: NVCC

Công trình của anh Hào đậm chất "cây nhà lá vườn", thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mấy ngày qua. Để tạo điểm nhấn và phục vụ khách đến vui chơi vào ban đêm, anh Hào còn gắn thêm dây đèn led để linh vật thêm phần rực rỡ.

"Tết năm nay gia đình tôi trồng khoảng 100.000 chậu hoa đủ loại. Ngày tết có hoa là vui nhưng được nhìn thấy nhiều người thích thú với linh vật ngựa tôi càng vui hơn nữa", anh Hào nói.