Linh vật Ngựa Thương được mua giá 222.222.222 đồng, nghệ nhân làm điều bất ngờ trước tết

Mới đây, nghệ nhân Bùi Văn Quân, 33 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) vừa cho ra mắt linh vật Ngựa Thương, dù chưa sơn màu nhưng đã nhanh chóng gây sốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Linh vật Ngựa Thương trước khi được "lên màu" ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, nghệ nhân Bùi Văn Quân cho biết Ngựa Thương là một em bé ngựa vô tư, hồn nhiên, trong sáng, vô lo, vô nghĩ. Thông qua đó, anh hy vọng mọi người sẽ đón một năm mới nhẹ nhàng với nhiều điều tốt đẹp, may mắn chờ đón phía trước. Sở dĩ anh đặt tên Ngựa Thương vì chữ "thương" trong tiếng Việt, là một chữ thật đẹp.

Đúng với chữ "thương" trong tên gọi của linh vật, anh Quân dự định sẽ đấu giá Ngựa Thương và dùng số tiền đó cho các hoạt động thiện nguyện trước tết. Sau đó, một số người liên hệ với nghệ nhân để sở hữu linh vật này.

Vì sao nghệ nhân bán với giá 222.222.222 đồng?

Trong chia sẻ mới nhất, anh Quân thông báo Ngựa Thương đã được chủ mới mua lại với giá 222.222.222 đồng.

"Khi tôi nói về việc sẽ đấu giá tác phẩm này với một cô khách tới chơi vào tuần trước, cô đã nói: 'Cô mua luôn!' mà không chần chừ.

Con số 200 triệu là mức giá mà cô đưa ra. Sau 1 tuần, tôi đã đưa ra con số 222.222.222 đồng, tượng trưng cho sự mãi mãi, bền vững và cô đã gật đầu đồng ý mà không chút do dự", nghệ nhân kể.

Anh Quân khẳng định mức giá trên là phù hợp, đủ để anh và mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đó là lý do anh quyết định bán thay vì đấu giá như dự định ban đầu.

Ngựa Vui Vẻ cũng được nhiều người yêu thích dịp tết năm nay ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Rắn Hạnh Phúc và Rồng Mầm Non là sáng tạo của anh Quân tết 2025 và 2024 ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Ngựa Thương nặng gần 10 tấn, cao gần 4 m và sẽ được nghệ nhân "lên màu", hứa hẹn sẽ xuất hiện đầy thú vị. Những ngày gần đây, dân mạng cũng đã "tô màu online" cho linh vật này khiến nghệ nhân thích thú chia sẻ.

Ngoài Ngựa Thương, dịp tết năm nay anh Quân còn dành thời gian sáng tạo thêm 2 linh vật ngựa khác, là Ngựa Hạnh Phúc và Ngựa Vui Vẻ. Những tác phẩm này được ra mắt trước đó cũng gây sốt mạng xã hội.

Anh Quân là nghệ nhân làm linh vật được nhiều người biết đến. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, linh vật Rồng Mầm Non của anh nổi tiếng khắp cả nước, được mạng xã hội chia sẻ ào ạt vì quá dễ thương. Đến năm 2025, linh vật tết Rắn Vui Vẻ của anh cũng nhận được sự chú ý của dân mạng.