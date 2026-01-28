Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần'

Thêm một linh vật ngựa vừa lộ diện trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dân mạng thích thú chia sẻ. Nghệ nhân tiết lộ bí mật sau tên gọi của 'bé' Ngựa Thương nặng hơn 10 tấn.
Linh vật Ngựa Thương vừa được nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) ra mắt, dù chưa sơn màu nhưng đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Cách đây ít ngày, anh Quân cũng vừa ra mắt linh vật Ngựa Hạnh Phúc, biểu tượng của tình yêu và nhận được sự yêu thích của cư dân mạng
Bình luận (0)