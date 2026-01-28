Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần'

Cao An Biên
Cao An Biên
28/01/2026 19:45 GMT+7

Thêm một linh vật ngựa vừa lộ diện trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dân mạng thích thú chia sẻ. Nghệ nhân tiết lộ bí mật sau tên gọi của 'bé' Ngựa Thương nặng hơn 10 tấn.

Linh vật Ngựa Thương vừa được nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) ra mắt, dù chưa sơn màu nhưng đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 1.

Mới đây, nghệ nhân Bùi Văn Quân vừa chia sẻ hình ảnh linh vật ngựa có tên Ngựa Thương do anh thực hiện, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng vì giao diện dễ thương

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 2.

Nghệ nhân cho biết Ngựa Thương là một em bé ngựa vô tư, hồn nhiên, trong sáng, vô lo, vô nghĩ. Thông qua đó, anh hy vọng mọi người sẽ đón một năm mới nhẹ nhàng với nhiều điều tốt đẹp, may mắn chờ đón phía trước. Sở dĩ anh đặt tên Ngựa Thương vì chữ "thương" trong tiếng Việt, là một chữ thật đẹp

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 3.

Ngựa Thương nặng gần 10 tấn, cao gần 4 m và khoảng 5 ngày nữa sẽ được nghệ nhân "lên màu". Anh Quân cho biết linh vật ngựa này đang được anh bán đấu giá, số tiền bán được sẽ sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện dịp năm mới Bính Ngọ 2026

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 5.
Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 6.

Cách đây ít ngày, anh Quân cũng vừa ra mắt linh vật Ngựa Hạnh Phúc, biểu tượng của tình yêu và nhận được sự yêu thích của cư dân mạng

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 7.

Trong khi đó, Ngựa Vui Vẻ, linh vật ngựa đầu tiên anh Quân ra mắt trước thềm giao thừa 2026 nay đã "thay đổi giao diện"

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần' - Ảnh 9.

Anh Quân cho biết "Ngựa Vui Vẻ" được anh dành gần 2 tháng để thực hiện, có chiều cao khoảng 4 m, nặng gần 6 tấn. Sở dĩ năm nay anh ra mắt vào dịp tết dương lịch thay vì tết âm lịch vì kỳ nghỉ tết 2026 kéo dài 4 ngày, anh trưng bày linh vật ở "Vườn Hạnh Phúc" của nhà anh để mọi người nghỉ tết đến tham quan, chụp ảnh

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

 

Xem thêm bình luận