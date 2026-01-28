Thêm linh vật Ngựa Thương vừa lộ diện, chưa lên màu đã khiến dân mạng 'rần rần'

Anh Quân cho biết "Ngựa Vui Vẻ" được anh dành gần 2 tháng để thực hiện, có chiều cao khoảng 4 m, nặng gần 6 tấn. Sở dĩ năm nay anh ra mắt vào dịp tết dương lịch thay vì tết âm lịch vì kỳ nghỉ tết 2026 kéo dài 4 ngày, anh trưng bày linh vật ở "Vườn Hạnh Phúc" của nhà anh để mọi người nghỉ tết đến tham quan, chụp ảnh