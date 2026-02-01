Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon

Dương Lan
Dương Lan
01/02/2026 05:30 GMT+7

Khoảnh khắc chim hút mật hoàng tử tung cánh bên những chùm hoa tigon hồng rực khiến nhiều người không khỏi xao xuyến. Hình ảnh chú chim nhỏ bé bay lượn nhẹ nhàng, khẽ sà xuống từng cánh hoa mỏng manh để hút mật nhận nhiều lượt 'thả tim' sau khi đăng lên mạng xã hội.

Bộ ảnh được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) ghi lại cách đây ít ngày thể hiện rõ sắc hồng dịu dàng của hoa tigon hòa quyện cùng bộ lông ánh kim rực rỡ của chim hút mật hoàng tử. Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa rung rinh như nâng đỡ từng nhịp bay, khiến khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy trở nên đáng nhớ với người cầm máy. 

"Tôi thực sự phấn khích và vui mừng khi ghi lại những khoảnh khắc chim hút mật hoàng tử bay lượn, hút mật đầy sinh động và cuốn hút. Tôi rất ấn tượng với bộ lông rực rỡ của chúng, thường ghé tìm mật ngọt của các loài hoa, điểm xuyết cho khung cảnh thêm sống động", anh Hùng chia sẻ. 

Khoảnh khắc đẹp: Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon, nhiều người xao xuyến - Ảnh 1.

Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon khiến nhiều người thích thú

ẢNH: HÙNG PHẠM

Theo anh Hùng, các loài chim hút mật thích nghi rất tốt từ việc hút mật hoa. Chúng có mỏ dài và sâu giúp tiếp cận được với phần đáy của hoa và hút mật một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng thường bay được nhanh và linh hoạt, giúp tìm thấy các nguồn mật. Đa số các loài chim hút mật sẽ thường bay từ hoa này sang hoa khác để tìm kiếm mật.

"Khoảnh khắc nhìn thấy chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon trở thành món quà tinh thần cùng đam mê chụp ảnh của bản thân. Đó không chỉ là vẻ đẹp của loài chim, mà còn là lời nhắc rằng sự bình yên đôi khi nằm ngay giữa những điều rất đỗi quen thuộc", anh Hùng nói.

Khoảnh khắc đẹp: Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon, nhiều người xao xuyến - Ảnh 2.

Chim hút mật hoàng tử có kích cỡ nhỏ, có khả năng hút mật hoa bằng chiếc lưỡi dài và mỏng của mình. Chúng có bộ lông rực rỡ và khả năng bay lượn nhanh nhẹn

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc đẹp: Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon, nhiều người xao xuyến - Ảnh 3.

Chim hút mật hoàng tử có khả năng đứng yên giữa không trung

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc đẹp: Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon, nhiều người xao xuyến - Ảnh 4.

Chim hút mật hoàng tử là một trong những loài chim cảnh được yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo và tập tính thú vị

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khám phá thêm chủ đề

