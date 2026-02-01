Khoảnh khắc chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon

Bộ ảnh được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) ghi lại cách đây ít ngày thể hiện rõ sắc hồng dịu dàng của hoa tigon hòa quyện cùng bộ lông ánh kim rực rỡ của chim hút mật hoàng tử. Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa rung rinh như nâng đỡ từng nhịp bay, khiến khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy trở nên đáng nhớ với người cầm máy.

"Tôi thực sự phấn khích và vui mừng khi ghi lại những khoảnh khắc chim hút mật hoàng tử bay lượn, hút mật đầy sinh động và cuốn hút. Tôi rất ấn tượng với bộ lông rực rỡ của chúng, thường ghé tìm mật ngọt của các loài hoa, điểm xuyết cho khung cảnh thêm sống động", anh Hùng chia sẻ.

Chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon khiến nhiều người thích thú ẢNH: HÙNG PHẠM

Theo anh Hùng, các loài chim hút mật thích nghi rất tốt từ việc hút mật hoa. Chúng có mỏ dài và sâu giúp tiếp cận được với phần đáy của hoa và hút mật một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng thường bay được nhanh và linh hoạt, giúp tìm thấy các nguồn mật. Đa số các loài chim hút mật sẽ thường bay từ hoa này sang hoa khác để tìm kiếm mật.

"Khoảnh khắc nhìn thấy chim hút mật hoàng tử rực rỡ bên hoa tigon trở thành món quà tinh thần cùng đam mê chụp ảnh của bản thân. Đó không chỉ là vẻ đẹp của loài chim, mà còn là lời nhắc rằng sự bình yên đôi khi nằm ngay giữa những điều rất đỗi quen thuộc", anh Hùng nói.

Chim hút mật hoàng tử có kích cỡ nhỏ, có khả năng hút mật hoa bằng chiếc lưỡi dài và mỏng của mình. Chúng có bộ lông rực rỡ và khả năng bay lượn nhanh nhẹn ẢNH: HÙNG PHẠM

Chim hút mật hoàng tử có khả năng đứng yên giữa không trung ẢNH: HÙNG PHẠM