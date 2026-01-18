Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Săn ảnh độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, đánh nhau quyết liệt

Cao An Biên
Cao An Biên
18/01/2026 06:30 GMT+7

Khoảnh khắc chim hút mật trống đánh nhau với chính mình qua gương khiến nhiều người thích thú vì độc lạ, yên bình giữa lòng 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

Anh Trần Nguyễn Minh Quân, sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) một ngày đẹp trời tìm đến khu vực cầu Ánh Sao, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng "săn" ảnh các loài chim cò ở "khu nhà giàu". Anh bắt gặp và chụp lại khoảnh khắc yên bình, khi chú chim hút mật đánh nhau với chính mình qua gương.

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 1.

Chú chim hút mật thấy chính mình trong gương xe máy, lập tức lao vào tấn công. Bức ảnh khiến nhiều cư dân mạng thích thú

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 2.

Ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, anh Quân bắt gặp nhiều loài chim, cò, động - thực vật đa dạng, phong phú. Mỗi lần tìm đến "săn" ảnh ở khu vực hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, anh lại tìm thấy được những khoảnh khắc rất đỗi bình yên giữa lòng phố thị sôi động, hối hả

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 3.

"Bình thường, tôi thấy chim hút mật này khá rụt rè. Tuy nhiên khi đến mùa giao phối, chúng dạn hơn, những con chim trống sẵn sàng chiến đấu với những chim trống khác để bảo vệ lãnh thổ, tìm bạn tình... Khi nhìn thấy bản thân trong gương, những chú chim đã hiểu lầm đó là đối thủ nên chiến đấu quyết liệt", anh Quân chia sẻ về quá trình săn ảnh

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 4.

Chim hút mật đánh nhau với chính mình

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 5.
Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 6.

Họ hút mật có tên khoa học là Nectariniidae là một họ trong bộ sẻ (Passeriformes) chứa các loài chim nhỏ. Tổng cộng đã biết 132 loài trong 15 chi. Họ này chứa các loài chim có tên gọi chung trong tiếng Việt là hút mật, bắp chuối. Họ phân bố rộng khắp tại châu Phi, miền nam châu Á và có cả ở miền bắc Australia. Phần lớn các loài hút mật có thức ăn là mật hoa, mặc dù chúng cũng ăn cả sâu bọ, đặc biệt là khi nuôi chim non. Quả cũng là một phần thức ăn của một số loài. Chúng bay nhanh và thẳng bằng hai cánh ngắn.

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc độc lạ ở TP.HCM: Chim hút mật thấy mình trong gương, 'đánh nhau' quyết liệt - Ảnh 8.

Bạn nghĩ gì về khoảnh khắc thú vị của loài chim hút mật? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

 

