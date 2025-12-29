Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa 'khu nhà giàu' ở TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
29/12/2025 06:30 GMT+7

Giữa lòng TP.HCM nổi tiếng nhộn nhịp, ngay tại 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng nhiều người hào hứng khi bắt gặp khoảnh khắc các loài chim, cò cư ngụ ở khu vực Hồ Bán Nguyệt ngày càng đông, thỏa thích săn mồi.

Những ngày cuối cùng của năm 2025, khi tiết trời TP.HCM trở nên mát mẻ, dễ chịu, anh Trần Nguyễn Minh Quân, sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) lại tiếp tục đam mê "săn ảnh" các loài chim cò ở "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng và bắt gặp những khoảnh khắc bình yên giữa lòng phố thị.

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 1.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn nhiều mảng xanh quý giá, đặc biệt ở khu vực hồ Bán Nguyệt, nơi hiện đang tập trung nhiều loài chim, cò trú ngụ, đặc biệt có loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 2.

Có sở thích quan sát và chụp ảnh các loài chim, cò, anh Quân thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt để "săn" ảnh. Đây là điểm quan sát thiên nhiên lý tưởng của anh thời gian dài. "Gần đây, các loài chim, cò về khu vực hồ Bán Nguyệt trú ngụ ngày càng đông hơn", anh cho biết

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc đớp mồi của loài cò được anh thích thú ghi lại

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 4.

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 6.

Muôn kiểu "săn" mồi

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 8.

Nằm giữa lòng hồ Bán Nguyệt là một hòn đảo nhỏ được nhiều người gọi là "hòn đảo bảo tồn". Khu vực này cây cỏ um tùm, hoang sơ, trái ngược hoàn toàn với sự sầm uất, hiện đại thường thấy của "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 9.
Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 10.
Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 11.

Một người dân sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết nhiều năm nay, một số cá thể chim cổ rắn quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam thường xuyên bay về khu vực hồ Bán Nguyệt để săn mồi

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 12.
Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa lòng 'khu nhà giàu' ở TP.HCM - Ảnh 13.

Giữa TP.HCM nhộn nhịp và hối hả, việc ngắm các loài động vật hoang dã giữa thiên nhiên với nhiều người là khoảnh khắc bình yên hiếm có

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN



 

khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng Hồ bán nguyệt chim cò săn mồi ở hồ bán nguyệt
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
