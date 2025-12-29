Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa 'khu nhà giàu' ở TP.HCM

Nằm giữa lòng hồ Bán Nguyệt là một hòn đảo nhỏ được nhiều người gọi là "hòn đảo bảo tồn". Khu vực này cây cỏ um tùm, hoang sơ, trái ngược hoàn toàn với sự sầm uất, hiện đại thường thấy của "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa