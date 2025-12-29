Khoảnh khắc đẹp: Thích thú ngắm chim, cò đớp mồi giữa 'khu nhà giàu' ở TP.HCM

Giữa lòng TP.HCM nổi tiếng nhộn nhịp, ngay tại 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng nhiều người hào hứng khi bắt gặp khoảnh khắc các loài chim, cò cư ngụ ở khu vực Hồ Bán Nguyệt ngày càng đông, thỏa thích săn mồi.
Những ngày cuối cùng của năm 2025, khi tiết trời TP.HCM trở nên mát mẻ, dễ chịu, anh Trần Nguyễn Minh Quân, sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) lại tiếp tục đam mê "săn ảnh" các loài chim cò ở "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng và bắt gặp những khoảnh khắc bình yên giữa lòng phố thị.
Một người dân sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết nhiều năm nay, một số cá thể chim cổ rắn quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam thường xuyên bay về khu vực hồ Bán Nguyệt để săn mồi
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN
Giữa TP.HCM nhộn nhịp và hối hả, việc ngắm các loài động vật hoang dã giữa thiên nhiên với nhiều người là khoảnh khắc bình yên hiếm có
Bình luận (0)