Sống ven sông ngắm Phú Mỹ Hưng: Trải nghiệm tầm nhìn khoáng đạt từ Sunshine Sky City

Tầm view "triệu đô" đắt giá tại Sunshine Sky City, nơi mỗi khoảnh khắc đều mở ra khung cảnh ôm trọn sông Cả Cấm, sông Sài Gòn và nhịp sống sầm uất từ Phú Mỹ Hưng đến trung tâm TP.HCM

Từ lâu, các khu đô thị ven sông luôn được xem là không gian hội tụ sinh khí, mang lại thịnh vượng và an yên theo quan niệm phong thủy Á Đông. Nhờ giá trị đặc biệt ấy, những dải đất dọc các trục sông lớn như Sài Gòn, Nhà Bè hay Cả Cấm đã trở thành tâm điểm hình thành các khu đô thị hiện đại của TP.HCM.

Trong bức tranh ấy, khu Nam Sài Gòn nổi bật nhờ mạng lưới sông rạch dày đặc, đặc biệt là hai dòng sông Sài Gòn và Cả Cấm - mạch nguồn quan trọng thúc đẩy quá trình đô thị hóa, với Phú Mỹ Hưng là trung tâm phát triển.

Tận dụng lợi thế ven sông Cả Cấm, liền kề Phú Mỹ Hưng và sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng sông Sài Gòn, Sunshine Group phát triển Sunshine Sky City như một không gian sống ven sông đích thực, nơi giá trị đô thị hiện đại hòa nhịp cùng thiên nhiên sinh thái.

Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ "chuẩn khách sạn" 4.0 ven sông tại khu Nam Sài Gòn, sở hữu quy mô 9 tòa tháp cao 26 38 tầng, cung cấp cho thị trường gần 3.500 căn hộ cao cấp 3 mặt hướng sông đắt giá

Với 9 tòa tháp bố trí theo trục mở, hạn chế che khuất và tối ưu đón gió - ánh sáng, Sunshine Sky City mang đến tầm nhìn panorama 270° hiếm dự án nào có được. Mỗi sáng, cư dân chỉ cần bước ra ban công là có thể thu trọn mặt nước sông Cả Cấm lấp lánh và cảm nhận làn gió mát ven sông đánh thức mọi giác quan.

Khi chiều xuống, từ căn hộ, cư dân nhìn thấy Phú Mỹ Hưng lên đèn, phố xá dần vào nhịp, tạo nên bức tranh tương phản thú vị giữa nhịp đô thị sôi động và sự an tĩnh của vùng ven sông. Sunshine Sky City trở thành điểm giao hòa trọn vẹn giữa hai thế giới ấy.

Sunshine Sky City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn truyền cảm hứng về một phong cách sống mới: sống giữa thiên nhiên nhưng sát bên trung tâm, sống hiện đại nhưng vẫn cảm nhận được sự thư thái của mặt nước và gió trời

Kiến tạo theo triết lý "mở", Sunshine Sky City đón ánh sáng, gió và hơi thở mặt nước len sâu vào từng không gian sống. Hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn vừa đón ánh sáng tự nhiên, chống tia UV, giữ độ bền vượt thời gian, vừa mở ra tầm nhìn thoáng rộng. Khi kết hợp với ban công rộng và bố cục mặt bằng hướng sông, toàn bộ căn hộ như được kéo gần hơn với thiên nhiên mặt nước, để cảnh quan trở thành phông nền tự nhiên cho nhịp sống hằng ngày – từ buổi sáng đọc sách yên bình đến những khoảnh khắc thưởng trà thư thái cuối ngày.

Chính cách tổ chức không gian ấy biến mỗi căn hộ thành một "viewpoint" riêng của chủ nhân. Dù ở phòng khách, phòng ngủ hay gian bếp, tầm mắt luôn mở ra mảng xanh, mặt nước và bầu trời rộng thoáng. Sự thư thái không chỉ đến từ tầm nhìn đẹp, mà từ cảm giác được sống trong một không gian giao hòa với thiên nhiên – bản sắc tạo nên sự khác biệt của Sunshine Sky City.

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị nội thất liền tường được nhập khẩu đến từ các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas..., hoặc tương đương

Trải nghiệm sống bên sông tại Sunshine Sky City càng được nâng tầm khi mỗi căn hộ đều tích hợp hệ thống Smart home - Smart living tiên tiến, cho phép điều khiển ánh sáng, rèm cửa, điều hòa hay an ninh chỉ bằng một chạm. Nhờ công nghệ thông minh kết hợp tầm nhìn rộng mở, cư dân có thể ngắm nhìn thành phố từ chính căn hộ của mình trong cảm giác tiện nghi tuyệt đối.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan ven sông đắt giá, Sunshine Sky City còn được phát triển như một quần thể nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, nơi cư dân thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích chất lượng cao với gần 12.000m² cây xanh và mặt nước cùng hơn 50 tiện ích mang chuẩn mực "resort" 4.0, được bố trí trải dài liên tục từ mặt đất lên đến tầng không.

Từ Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa - Fitness, rạp chiếu phim đến vườn nướng BBQ, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng…, mỗi tiện ích đều được quy hoạch đồng bộ để mang đến một phong cách sống chuẩn 5 sao, cư dân có thể tìm thấy sự thư thái, tiện nghi và cảm giác nghỉ dưỡng ngay khi trở về nhà.

Không gian tiện ích chuẩn 5 sao tại Sunshine Sky City - quần thể nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị với sắc xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích được chăm chút đến từng chi tiết

Tọa lạc trên mặt tiền đường Phú Thuận – một trong những trục giao thông quan trọng của khu Nam Sài Gòn, dự án sở hữu kết nối nhanh đến trung tâm TP.HCM, Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm thông qua mạng lưới giao thông huyết mạch như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ và cầu Tân Thuận.

Mới đây, Sunshine Sky City đã khởi công 5 tòa tháp thuộc phân khu Thịnh Vượng, mang đến cho thị trường khu Nam Sài Gòn hơn 1.200 căn hộ view sông. Đáng chú ý, 3 tòa V7, V8, V9 dự kiến ra mắt với giá chỉ 7x triệu đồng/m2, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ ven sông chất lượng trong bối cảnh nguồn cung khu vực đang khan hiếm. Bên cạnh tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định, hiện các tòa Sky 2, 3, 4 đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng bàn giao vào quý 1/2026.