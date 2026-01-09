Khoảnh khắc hiếm: Chim hút mật mớm mồi cho con non trong chùa ở Đồng Tháp

Anh Nguyễn Văn Luận, một người đam mê nhiếp ảnh ở Đồng Tháp, cho biết bắt đầu chụp chim hút mật ngay trong khuôn viên các chùa và mở rộng ra các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Những bức ảnh được thực hiện chủ yếu vào mùa sinh sản của chim, kéo dài từ tháng chạp đến khoảng tháng 4 hoặc 5 âm lịch hằng năm.

Anh cho biết, đến với chụp ảnh chim hút mật như một cái duyên. Anh tình cờ phát hiện những tổ chim nhỏ tại các chùa, rồi từ đó lặng lẽ theo dõi từng ngày. Để tìm được tổ chim, thầy thường lắng nghe tiếng chim trống và mái rất thanh thoát, vang nhẹ giữa không gian yên tĩnh. Từ đó, anh Luận quan sát xung quanh nơi chim đậu và dần phát hiện tổ.

Hình ảnh chim hút mật được anh Nguyễn Văn Luận chụp lại trong thời gian tìm kiếm tại các chùa ở tỉnh Đồng Tháp ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Để chụp được những bức ảnh chim hút mật này anh trải qua quá trình tìm kiếm, chờ đợi và dõi theo các hoạt động của chim ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Đợi đến khi chim đủ lông, chuẩn bị rời tổ anh Luận mới thực hiện việc chụp hình chim ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khi phát hiện tổ, anh kiên nhẫn quan sát cho đến lúc chim con đủ lông, chuẩn bị rời tổ, tập bay, giai đoạn mà người chơi chim gọi là "ra ràng". Để chụp được khoảnh khắc ấy, anh Luận phải dựng lều che, nấp từ xa chứng kiến cảnh chim bố mẹ đi kiếm mồi và bay mớm mồi cho chim non. Chính vì vậy, việc chờ đợi và giữ khoảng cách để chụp hình là điều quan trọng nhất.

Những khoảnh khắc khiến anh tâm đắc nhất là cảnh chim bố, chim mẹ gắp mồi bay về tổ, kiên nhẫn đút từng miếng thức ăn cho chim non. Việc chụp hình chim hút mật này, không khó, nhưng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự nhẫn nại.

"Khó nhất là mình phải theo dõi tụi nó từng ngày, canh đúng thời điểm chim con đủ lông, đúng ngày ra ràng thì mới có ảnh đẹp", anh Luận chia sẻ.

Theo quan sát của anh, chim thường ấp trứng từ 12 – 15 ngày, tùy điều kiện thời tiết. Sau khi nở, chim bố mẹ tiếp tục nuôi con trong khoảng thời gian tương đương cho đến khi chim non đủ lông, cứng cáp. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng là lúc chim non đối mặt với nhiều nguy hiểm: rắn rình ăn trứng, người bắt chim non, hoặc mưa giông mạnh khiến tổ treo trên cành mảnh bị rơi xuống đất.

Anh Luận chụp chim từ xa, núp vào lều để chim không thấy người ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim trống mang thức ăn về tổ cho chim non được anh ghi lại ẢNH: NGUYỄN LUẬN

C3him hút mật cha - mẹ cũng mang phân của chim non rời khỏi tổ ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Cảnh chim về tổ mớm mồi cho con non gây ấn tượng ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Mùa sinh sản của chim hút mật thường rơi vào khoảng tháng chạp đến tháng 5 âm lịch. Quá trình ấp trứng mất khoảng 15 ngày ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Trước đó, anh Nguyễn Văn Luận, cũng từng chụp nhiều hình ảnh cảnh quan thiên nhiên, con người và cuộc sống ở nhiều nơi. Anh từng đến thăm đầm Quảng Lợi và bị thu hút bởi nét đẹp mộc mạc của cảnh quan và con người nơi đây. Vì thế, anh đã thực hiện bộ ảnh để khai thác nét đẹp lao động của con người trên những đầm phá tại nơi đây.

Những tấm ảnh của anh Luận được chụp bằng flycam (thiết bị bay có gắn camera), khai thác góc nhìn từ trên cao xuống mặt đầm mang đến những góc ảnh độc đáo.