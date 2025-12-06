Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cấp tốc tháo gỡ hàng trăm mét bẫy lưới các loài chim hoang dã ở TP.HCM

Phạm Hữu
06/12/2025 14:07 GMT+7

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 2 (thuộc Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM) vừa triển khai tháo gỡ 500 m bẫy lưới để bảo vệ, tránh săn bắt các loài chim hoang dã quý hiếm.

Theo đó, đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam nằm trong kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 2 thuộc Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM vừa phối hợp với công an phường Tân Khánh (TP.HCM) và đội an ninh cơ sở phường tiến hành tháo gỡ hơn 500 m lưới, nhổ hết cọc tre tại 3 vị trí giăng thuộc các khu phố Thạnh Hòa, Thạnh Hiệp, Tân Hội thuộc Cù Lao Thạnh Hội, phường Tân Khánh (TPHCM).

Cấp tốc tháo gỡ hàng trăm mét bẫy lưới các loài chim hoang dã ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 2 ra quân triển khai tháo dỡ các bẫy chim trên địa bàn phường Tân Khánh

ẢNH: ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG SỐ 2

Đồng thời tuyên truyền đến người dân sinh sống xung quanh khu vực không được săn bắt, mua bán, tàng trữ các loài chim hoang dã di cư nói riêng và động vật hoang dã nói chung. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, đơn vị không tìm được người giăng lưới, một số chim ri, sẻ và cò bợ bị dính lưới đã chết, còn vài con sống thì được gỡ lưới thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM kiểm tra đã tháo gỡ tổng cộng khoảng 650 m lưới giăng bẫy chim tại phường Tân Hải, xã Nghĩa Thành, Củ Chi.

Hạt kiểm lâm Phú Mỹ đã kiểm tra, tháo gỡ khoảng 500 m lưới bẫy chim hoang dã ở phường Tân Hải. Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cũng phối hợp với Công an xã Củ Chi kiểm tra, ghi nhận tại ấp Chợ Cũ (xã Củ Chi) có giăng khoảng 100 m lưới bẫy chim. Số lưới bẫy chim này được lực lượng chức năng tháo gỡ.

Cấp tốc tháo gỡ hàng trăm mét bẫy lưới các loài chim hoang dã ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đội kiểm lâm cơ động số 2 thu giữ hàng trăm mét lưới bẫy chim

ẢNH: ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG SỐ 2

Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 phối hợp với Hạt kiểm lâm Phú Mỹ tuần tra, phát hiện và tháo gỡ khoảng 50 m lưới giăng bẫy chim tại xã Nghĩa Thành.

Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp với UBND xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo về việc giăng lưới bẫy chim. Qua đó lực lượng chức năng ghi nhận tại ấp 14 có 2 vị trí giăng tổng cộng khoảng 240 m lưới bẫy chim.

