Phường Chợ Lớn: Dấu ấn chùa cổ trăm tuổi, lễ hội Tết Nguyên tiêu giữa lòng TP.HCM

Hội quán Phước An do những người Hoa Minh Hương có nguyên quán ở bảy phủ thuộc các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang đến sinh sống ở vùng Chợ Lớn xây dựng. Hội quán được xây dựng trên nền tảng ngôi miếu cổ An Hoà từ năm 1865 và được trùng tu vào năm 1902