Đời sống Cộng đồng

Biệt thự Phú Mỹ Hưng rực rỡ mùa Giáng sinh, người dân kéo đến chụp hình

Dạ Thảo
Dạ Thảo
23/12/2025 19:19 GMT+7

Mùa Giáng sinh 2025, nhiều căn biệt thự ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng đồng loạt lên đèn trang trí, thu hút người dân từ nhiều nơi đến phố nhà giàu này dạo chơi, chụp hình ban đêm.

Những ngày giữa tháng 12, dọc đường số 19, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) không khí Giáng sinh hiện rõ qua từng căn biệt thự. Từ chiều tối, các dãy nhà đồng loạt bừng sáng với ánh đèn, vòng nguyệt quế, tuần lộc, cây thông được trang trí trước sân và dọc hàng rào. Một số biệt thự đầu tư bài bản, phối màu đồng bộ ở cổng và dọc vỉa hè. Cũng có nhà chỉ treo vài dây đèn, nhưng đủ tạo nên cảm giác ấm áp giữa khu phố yên tĩnh.

Khoảng 18 giờ mỗi ngày, người đi chơi Giáng sinh bắt đầu đông hơn. Nhiều gia đình trẻ chở nhau bằng xe máy, dừng lại bên lề đường để chụp ảnh. Trẻ con háo hức tạo dáng trước những mô hình ông già Noel hoặc tuần lộc. Còn nhiều người lớn thì đứng lùi lại, lựa góc, canh ánh đèn sao cho "ăn ảnh" tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm thấy ở phố nhà giàu này.

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 1.

Vào những ngày này, các biệt thự ở "phố nhà giàu" Phú Mỹ Hưng liên tục sáng đèn trang trí Giáng sinh thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp hình

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 2.

Tại góc đường Phạm Thái Bường - Nguyễn Bính, một căn biệt thự trang trí Giáng sinh lộng lẫy với đèn LED, người tuyết và nhiều họa tiết bắt mắt khác nhau

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nơi thu hút nhiều người dân nhất nằm tại đường số 19, nội khu ở Phú Mỹ Hưng

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 4.

Để đi được đến các biệt thự đường số 19 có trang trí Giáng sinh này, người dân đi theo hướng đường Nguyễn Lương Bằng, sau đó rẽ vào, đi khoảng 100 m sẽ thấy

ẢNH: DẠ THẢO

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ở xã Nhà Bè) cho biết năm nào gia đình chị cũng đi chơi vào những ngày trước Giáng sinh, đặc biệt là đến phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng này. Chị cho biết ở đây các biệt thự trang trí đẹp bắt mắt và gần nhà nên thuận tiện việc đi lại. Theo chị năm nay, việc trang trí Giáng sinh ở đây có vẻ co cụm lại, ít hơn mọi năm. 

Không chỉ người dân khu vực lân cận, nhiều bạn trẻ khi biết được từ mạng xã hội chia sẻ cũng tìm đến đây chụp ảnh. Trần Minh Quân (ở tận phường Chợ Lớn) chia sẻ khi thấy mạng xã hội đăng hình trang trí Giáng sinh ở đây lên mạng nên rủ nhóm bạn qua đây chụp ảnh.

"Sau khi tôi đi chơi ở nhà thờ Đức Bà thì lại đến đây. Ở đây đi bộ thoải mái, chụp hình cũng dễ hơn vì các căn biệt thự liền kề, trang trí nối tiếp nhau, tạo cảm giác như một con đường Giáng sinh thu nhỏ", Quân nói.

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 5.

Càng gần đến Giáng sinh, người dân tìm đến đây đông hơn. Các gia đình dẫn theo con nhỏ đến để chụp hình, vui chơi

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 6.

Trẻ em rất thích chụp ảnh với xích đu và ông già Noel

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 7.

Ngựa, tuần lộc trang trí bắt mắt

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 8.

Mặt tiền các căn biệt thự được trang trí chủ yếu là các loại đèn LED, nhiều màu

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 9.

Cặp đội chụp hình kỷ niệm tại khu phố Phú Mỹ Hưng

ẢNH: DẠ THẢO

Biệt thự ở Phú Mỹ Hưng rực rỡ trước Giáng sinh, người dân thích thú chụp hình - Ảnh 10.

Thời điểm từ 18 - 20 giờ là lúc nhiều người tìm đến phố nhà giàu đông nhất

ẢNH: DẠ THẢO

