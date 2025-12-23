Cây thông nón lá khổng lồ ở nhà thờ Đồng Nai thành điểm check-in Giáng sinh 2025

Cây thông nón lá được xem như là "thương hiệu riêng" của nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình, Đồng Nai).
Mỗi năm, cứ đến dịp Giáng sinh, nhà thờ Hà Phát lại dựng cây thông nón lá, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng
ẢNH: LÊ LÂM
Cây thông được làm từ gần 3.000 chiếc nón lá, cao 35 m
Khung cây thông được làm bằng thép rất vững chãi, xung quanh có những sợi dây cáp neo lại để tránh trường hợp cây bị ngã đổ
Mỗi chiếc nón lá được gắn một bóng đèn, bên cạnh những trái châu đủ sắc màu
Cây thông nón lá có tổng cộng 4 tầng
Dịp Giáng sinh 2025, mỗi đêm có hàng ngàn người tìm đến check-in tham quan, chụp ảnh
Con đường phía trước nhà thờ đông nghẹt người, dù nơi đây là vùng ngoại ô
Mỗi người tìm cho mình một góc lý tưởng để ghi lại hình ảnh đẹp
Một gia đình đang ghi lại khoảnh khắc đẹp bên cây thông nón lá
Dòng người đông đúc từ trong sân nhà thờ cho đến bên ngoài, ảnh chụp tối thứ hai 22.12
Cây thông nhìn từ trên đỉnh xuống, trông cũng giống một chiếc nón lá khổng lồ
