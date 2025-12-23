Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cây thông nón lá khổng lồ ở nhà thờ Đồng Nai thành điểm check-in Giáng sinh 2025

Lê Lâm
Lê Lâm
23/12/2025 11:25 GMT+7

Mùa Giáng sinh 2025, nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình, Đồng Nai) dựng cây thông nón lá khổng lồ cao 35 m, trở thành điểm check-in thu hút đông người mỗi tối.

Cây thông nón lá được xem như là "thương hiệu riêng" của nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình, Đồng Nai).

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 1.

Mỗi năm, cứ đến dịp Giáng sinh, nhà thờ Hà Phát lại dựng cây thông nón lá, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 2.

Cây thông được làm từ gần 3.000 chiếc nón lá, cao 35 m

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 3.

Khung cây thông được làm bằng thép rất vững chãi, xung quanh có những sợi dây cáp neo lại để tránh trường hợp cây bị ngã đổ

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 4.

Mỗi chiếc nón lá được gắn một bóng đèn, bên cạnh những trái châu đủ sắc màu

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 5.

Cây thông nón lá có tổng cộng 4 tầng

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 6.

Dịp Giáng sinh 2025, mỗi đêm có hàng ngàn người tìm đến check-in tham quan, chụp ảnh

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 7.

Con đường phía trước nhà thờ đông nghẹt người, dù nơi đây là vùng ngoại ô

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 8.

Mỗi người tìm cho mình một góc lý tưởng để ghi lại hình ảnh đẹp

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 9.

Một gia đình đang ghi lại khoảnh khắc đẹp bên cây thông nón lá

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 10.

Dòng người đông đúc từ trong sân nhà thờ cho đến bên ngoài, ảnh chụp tối thứ hai 22.12

ẢNH: LÊ LÂM

Cây thông nón lá sáng đèn, mỗi đêm đón hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng - Ảnh 11.

Cây thông nhìn từ trên đỉnh xuống, trông cũng giống một chiếc nón lá khổng lồ

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ duy nhất ở Đồng Nai được xây hoàn toàn bằng đá magma

Khám phá thêm chủ đề

cây thông nón lá nhà thờ Hà Phát Đồng Nai Long Bình giáng sinh 2025 nhà thờ
