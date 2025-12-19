'Công viên Noel' với 200 cây thông, có cây cao hơn 7 m, hút khách

Không gian Noel nói trên nằm trong một quán cà phê tại hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng (TP.HCM). Khu sân vườn xanh mát rộng hơn 12.000 m² được tận dụng để dựng bối cảnh giáng sinh xuyên suốt, trải dài từ khu vực ngoài trời đến trong nhà.

Theo chị Bảo Nghi, quản lý quán, quán thiết kế 3 "đường thông" chạy dọc các lối đi, tạo nên những hành lang chụp ảnh liên tiếp. "Tổng cộng có khoảng 200 cây thông được chúng tôi gom góp từ các chi nhánh cũ của quán. Trong đó có một cây lớn cao tới hơn 7 m, được khách rất thích", chị Nghi nói.

Cận cảnh con đường thông dài gần 100 m khiến khách thích thú ẢNH: AN VY

Để hoàn thiện không gian, quán đầu tư lượng lớn vật phẩm trang trí, chủ yếu là trái châu, dây đèn và phụ kiện Noel. "Chúng tôi không nhớ đã treo bao nhiêu trái châu và dây đèn vì quá nhiều. Chúng tôi tận dụng đồ trang trí từ những năm cũ và mua thêm khoảng 200-300 trái châu mới. Mọi thứ mất hơn 1 tháng để chuẩn bị với gần 20 người chia ca thay nhau trang trí", chị Nghi cho hay.

Theo chị Nghi, ban đầu quán chỉ muốn làm một "đường thông" dọc theo lối đi để khách có trải nghiệm mới. Tuy nhiên, hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội khiến lượng người đến check in vượt kỳ vọng. "Không ngờ khách tới đây chụp ảnh rất nhiều. Hôm thứ 7 quán tổ chức đêm nhạc acoustic, khách đến đông lắm", chị Nghi kể.

Đường thông khi lên đèn thu hút bạn trẻ check in ẢNH: AN VY

Ghi nhận của người viết cho thấy hầu như khu vực nào trong quán cũng có khách đứng chờ đến lượt chụp hình. Con đường thông tràn ngập không khí Noel trở thành "nền chụp" phổ biến nhất, từ ảnh cá nhân, ảnh đôi đến ảnh nhóm. Bên cạnh đó, cây thông khổng lồ ngay bờ sông được bố trí như một tiểu cảnh trung tâm, kết hợp với nhiều góc chụp khác nhau, khiến khách dễ dàng thay đổi bối cảnh chỉ trong vài bước chân. Khi lên đèn, các lối đi sáng rực bởi hệ thống dây đèn, tạo hiệu ứng lung linh rõ rệt, khác hẳn cảm giác có phần "lạnh lẽo" vào ban ngày.

Khu vực cây thông khổng lồ luôn tấp nập khách check in ẢNH: AN VY

Cây thông này được trưng bày hàng trăm trái châu và phụ kiện trang trí khiến khách thích mê ẢNH: AN VY

Phạm Hoài Trọng, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết anh và nhóm bạn đi từ Q.Bình Thạnh (cũ) đến để check in. "Dù rất xa nhưng tụi mình không thể bỏ lỡ "công viên Noel" này. Ở đây buổi tối lên đèn rất đẹp", Trọng nói.

Còn Nguyễn Lê Phương Kiều (20 tuổi), ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước là P.25, Q.Bình Thạnh), cho rằng không gian của quán gợi cảm giác như đang ở "xứ lạnh". Theo Kiều, nhiều bạn trẻ đến đây chọn mặc áo khoác dày, phối đồ mùa đông, đội nón beret để không khí Noel và cũng như lên hình đẹp hơn.

Bạn trẻ "lên đồ" để đi chụp hình cùng hàng trăm cây thông Noel ẢNH: AN VY

Phạm Thùy Chi, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết địa điểm này gần trường nên nhóm bạn của Chi có thể ghé chụp ảnh bất cứ lúc nào. Chi nhận xét các tiểu cảnh được đầu tư đồng bộ khiến khách dễ chụp hình. "Mình thấy nổi bật nhất là lối vào với con đường ánh sáng kéo dài khoảng 100 m. Lối vào này lúc nào cũng đông khách đến chụp hình. Cây thông khổng lồ cũng rất đẹp, phủ kín châu. Dù là ngày trong tuần nhưng lượng khách khá đông. Dù vậy, ai cũng thấy vui và rộn ràng không khí Noel sắp đến gần", Chi nói.