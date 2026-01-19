Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc hiếm của đôi chim vành khuyên quấn quýt bên nhau trong nắng sớm

Dương Lan
Dương Lan
19/01/2026 06:45 GMT+7

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc đôi chim vành khuyên nép sát, chuyền cành và rỉa lông cho nhau trong ánh nắng sớm, thu hút sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng

Bộ ảnh được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong bộ ảnh, cặp chim vành khuyên với bộ lông xanh nhạt, vòng mắt trắng đặc trưng xuất hiện bên nhau. Khi thì chúng đậu sát trên cành cây, lúc lại nghiêng đầu chạm mỏ, rỉa lông cho nhau trong ánh nắng sớm. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy gắn kết ấy đã tạo nên chuỗi khoảnh khắc hiếm, thể hiện sự quấn quýt và đồng hành của một cặp chim vành khuyên.

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 1.

Khoảnh khắc chim vành khuyên quấn quýt bên nhau khiến nhiều người thích thú

ẢNH: HÙNG PHẠM

"Khoảnh khắc bắt gặp và ghi lại hình ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt bên chùm trái chín đỏ mọng mang đến cảm giác vừa phấn khích, vừa thích thú. Loài chim mà trước đây tôi chỉ biết qua tên gọi trong làn điệu dân ca "Lý chim khuyên" nay hiện ra rõ nét trước mắt, sống động và gần gũi. Trong lúc bấm máy, giai điệu "chim khuyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi" bất chợt vang lên trong đầu, theo tôi suốt quá trình chụp và vẫn còn đọng lại khi trở về xem lại từng bức ảnh", anh Hùng chia sẻ. 

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 2.

Anh Hùng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc thú vị của các loài chim, trong đó có chim vành khuyên

ẢNH: HÙNG PHẠM

Chim vành khuyên có tên khoa học là Zosteropidae, là loài chim thuộc bộ sẻ. Chim vành khuyên có ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu với chiếc mỏ vàng. Chúng có bộ lông màu xanh hoặc màu vàng với dải lông màu trắng hình tròn ở mắt rất dễ nhận biết. 

Chim vành khuyên được biết đến là một trong những loài chim cảnh được ưa thích nhất hiện nay bởi tập tính nhảy nhót cũng như giọng líu vô cùng điệu nghệ. Ngoài môi trường tự nhiên thì thức chủ yếu của chim vành khuyên là sâu bọ, quả chín và mật của hoa rừng.

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 3.

Chim vành khuyên hay còn gọi là chim khuyên phổ biến tại Việt Nam, có bề ngoài khá đẹp

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 4.

Bộ ảnh về chim vành khuyên của anh Hùng nhận nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 5.

Chim vành khuyên lông mượt, thích ăn trái cây chín

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 6.

Mùa sinh sản của chim vành khuyên bắt đầu từ tháng 3, chim trống và chim mái sẽ ghép đôi và tìm nơi làm tổ

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc hiếm: Bộ ảnh đôi chim vành khuyên quấn quýt khiến người xem 'tan chảy' - Ảnh 7.

Chim vành khuyên xuất hiện trong nhiều bài hát, bài thơ gắn bó với tuổi thơ của nhiều người

ẢNH: HÙNG PHẠM

 

Xem thêm bình luận