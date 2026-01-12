Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chim cú lợn mắc lưới được giải cứu: 'Chúc bé sớm lành vết thương'

Dương Lan
Dương Lan
12/01/2026 05:45 GMT+7

Chim cú lợn lưng xám bị mắc lưới vừa được người dân phối hợp với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên giải cứu, chăm sóc.

Gần đây, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (EVN) cho biết, một người dân đã liên hệ với đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của đơn vị để báo tin một con chim cú lợn lưng xám bị mắc lưới. Con chim được phát hiện ở sân bóng ký túc xá Trường quốc tế Singapore, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo EVN, con chim cú lợn bị thương ở chân phải. Sau khi được giải cứu, chim được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn để được chăm sóc, điều trị vết thương và theo dõi sức khỏe.

Chim cú lợn lưng xám mắc lưới được giải cứu: 'Chúc bé sớm lành vết thương' - Ảnh 1.

Chim cú lợn lưng xám vừa được giải cứu

ẢNH: ENV

Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ mong muốn: "Chúc bé sớm lành vết thương", "May quá em được cứu rồi", "Mong em cú sẽ được chăm sóc để khỏe lạl", đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức trong việc sử dụng lưới bẫy, bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Chim cú lợn lưng xám có tên khoa học là Tyto alba thuộc danh mục nhóm IIB loài nguy cấp, quý, hiếm. Ở Việt Nam mọi người thường gọi chim cú lợn là chim lợn. Chim lợn là chim săn mồi, hoạt động chủ yếu về đêm, chủ yếu săn chuột và côn trùng. Chúng thường làm tổ trong các hốc cây, nhà hoang hoặc công trình cũ, thường sống thành đôi hoặc đơn độc và không di trú.

Trong dân gian, chim lợn thường bị xem là điềm báo xui rủi vì tiếng kêu rợn người vào ban đêm, gắn liền với những chuyện không may. Tuy nhiên, trên thực tế, loài chim này đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, đặc biệt là trong việc kiểm soát số lượng chuột và côn trùng gây hại.

