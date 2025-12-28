Chim cú lợn dính keo bẫy chuột, bị đá ra bãi rác: Hành trình hồi sinh kỳ diệu

Suốt tuần qua, câu chuyện về chú chim cú lợn (chim lợn) được nhóm "Nhận nuôi thú cưng - Hanoi Pet Adoption" ở Hà Nội cứu sống thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Cứu con chim lợn đáng thương

Chú chim cú lợn được nhóm đặt tên là Cú Đá vì đã "bị đá" ra bãi rác khi lông, cánh dính keo không thể bay được. Chị Phạm Khánh Quỳnh (33 tuổi) - đại diện nhóm cho biết: "Sau khi bay vào sân thượng nhà dân mắc bẫy keo dính chuột, Cú Đá được gỡ và thả ra. Quan niệm của nhiều người cho rằng loài này mang lại xui xẻo nên con vật đã bị xua đuổi, đá ra bãi rác ở phường Tây Mỗ".

Chú chim cú lợn bị xua đuổi, đá ra bãi rác dần dần hồi sinh Ảnh: NVCC

Người dân thấy vậy nên đã gọi điện cho chị Quỳnh nhờ giúp đỡ. Cú Đá được đưa đến thú y ngay trong đêm 20.12. Bác sĩ thú y tiếp nhận Cú Đá trong tình trạng không đứng được, người mềm oặt, mắt không mở. Kết quả X - quang cho thấy vùng phổi và bụng của con vật tổn thương do va đập. Bác sĩ thú y đã sưởi ấm và sử dụng thuốc bổ, giảm đau cho Cú Đá.

Thấy tình trạng của Cú Đá, chị Quỳnh không dám tin con vật có thể hồi sinh. Bác sĩ thú y chưa có nhiều kinh nghiệm điều trị cho loài chim nhưng vẫn cố gắng hết sức. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận, mong muốn nhóm cập nhật tình hình sức khỏe của Cú Đá.

Ban đầu, Cú Đá yếu nên được cho ăn, uống thuốc bổ trợ bằng đường ống. Sau 3 ngày, Cú Đá tỉnh táo hơn, có thể ăn thịt sống, mắt mở lim dim. Mọi người cảm nhận Cú Đá rất hiền, ngoan và gần như không phản kháng dù đang đau đớn.

Hiện tại, Cú Đá có thể mở to mắt, tự đứng, tự ăn và dang cánh Ảnh: NVCC

Đến hôm thứ 5, Cú Đá ăn được nhiều hơn, mắt nhắm, mở linh hoạt hơn. Bác sĩ tiếp tục gỡ phần keo dính chuột trên lông và chân bằng dầu ăn. Đến hôm nay, Cú Đá có thể tự mổ thức ăn, tự dang cánh nhưng còn yếu nên chưa bay được.

Chị Quỳnh cho biết, chim cú lợn được cho là loài có khứu giác rất nhạy bén. Có thể, khi một người bệnh nặng sắp qua đời, cơ thể giải phóng mùi đặc trưng nào đó mà chim lợn cảm nhận được. Vì thế, khi thấy chim cú lợn xuất hiện và kêu gần nơi có người bệnh nặng, nhiều người cho rằng đó là điềm xui, trong khi thực tế chúng không phải là nguyên nhân gây ra cái chết hay bệnh tật.

Yêu thương và trách nhiệm với thú cưng

"Nhận nuôi thú cưng - Hanoi Pet Adoption" được chị Quỳnh lập ra năm 2015. Mục đích là để giúp những con vật, thú cưng bị bỏ rơi tìm được nơi ở mới tốt hơn. Dần dần, nhóm nhận được nhiều tin báo chó mèo gặp nạn cần cấp cứu nên đã mang về chữa trị, khi khỏe mạnh sẽ tìm chủ mới.



Trước khi lập nhóm, chị Quỳnh từng làm tình nguyện viên cứu hộ chó mèo Ảnh: NVCC

Hiện tại, nhóm có 2 cơ sở gọi là "Nhà chung" - nơi nuôi dưỡng chó, mèo bệnh tật, bị bỏ rơi ở Hà Nội. Nhóm hoạt động dựa vào sự ủng hộ đóng góp của cộng đồng, bán túi, lịch để gây quỹ. Ngoài ra, nhóm nhận được sự hỗ trợ chi phí chữa bệnh, thức ăn từ các bệnh viện thú y.

"Quyết định nuôi thú cưng không đơn giản bắt đầu từ việc yêu thương mà còn là cả trách nhiệm chăm sóc, chữa trị khi chúng bệnh tật. Mong rằng mọi người hãy yêu thương vật nuôi của mình kể cả khi chúng không còn xinh đẹp hay khỏe mạnh", chị Quỳnh nói vì hiện tại "Nhà chung" đang nuôi nhiều chó, mèo liệt, bị chủ bỏ rơi khi không thể chăm sóc.

Nhóm của chị Quỳnh đang chăm sóc nhiều chó, mèo liệt bị bỏ rơi Ảnh: NVCC

Ngoài chó, mèo "Nhà chung" còn có gà, ngan. Cú Đá không phải là chú chim lợn đầu tiên nhóm đã cứu. Câu chuyện về Cú Đá được lan tỏa, các thành viên nhóm tin chắc rằng sẽ có nhiều con chim lợn khác được giúp đỡ khi gặp nạn. Định kiến về sự xui xẻo mà loài chim lợn mang đến sẽ dần được xóa bỏ.

"Chị Quỳnh dự định nếu Cú Đá hồi phục, đủ sức khỏe, nhóm sẽ tái thả vào rừng. Trong trường hợp Cú Đá không hồi phục để có thể tự bay, chị sẽ tìm một người chủ nuôi yêu thương, chăm sóc", chị Quỳnh nói.