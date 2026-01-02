Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay

Phan Diệp
Phan Diệp
02/01/2026 06:00 GMT+7

Ngày đầu năm mới 2026, chú chim cú lợn dính keo bẫy chuột, bị đá ra bãi rác được cộng đồng mạng quan tâm suốt 10 ngày đã có thể cất cánh bay lên.

Ngày đầu năm mới 2026, chị Phạm Khánh Quỳnh (33 tuổi) - đại diện nhóm "Nhận nuôi thú cưng - Hanoi Pet Adoption" ở Hà Nội chia sẻ với PV Thanh Niên tin vui về tình hình sức khỏe của chú chim cú lợn tên Cú Đá được cộng đồng yêu thương.

Sau 10 ngày với sự nỗ lực của các bác sĩ thú y, Cú Đá đã hồi sinh kỳ diệu, đến nay đã có thể tự bay. Tuy nhiên cánh trái còn yếu, chưa giữ được thăng bằng khi tiếp đất.

"Hiện tại Cú Đá đã có thể chủ động tự ăn, ăn tốt. Ban đầu, bác sĩ thú y cho ăn 2 - 3 bữa/ngày nhưng hiện tại để cho quen với tập tính của loài nên chủ yếu cho ăn vào đêm, đồng thời tạo không gian yên tĩnh vào buổi sáng", chị Quỳnh cho biết.

Sau khi được đưa đến thú y trong tình trạng hấp hối, không đứng được, không mở mắt... phải dùng thuốc trong 7 ngày đầu thì giờ Cú Đá chỉ cần nhỏ mắt vệ sinh hàng ngày.

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay - Ảnh 1.

Cú Đá ngày đầu năm mới 2026

Ảnh: Solpet

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay - Ảnh 2.

Mắt Cú Đá đã có thể mở to tròn đáng yêu sau 10 ngày

Ảnh: Solpet

Cú đá đã có thể cất cánh bay 

Về phần lông bị dính keo bẫy chuột, bác sĩ thú y đã vệ sinh bằng dầu ăn để tuốt các phần keo ra. Dầu ăn có ưu điểm là an toàn, tuy nhiên làm phần lông đó bị bết lại. Ở các phần lông khác mấy ngày gần đây theo dõi thấy Cú Đá tự rỉa lông nên đang để con vật tự vệ sinh.

Thông tin về Cú Đá được chia sẻ trong bài viết Chim cú lợn dính keo bẫy chuột, bị đá ra bãi rác: Hành trình hồi sinh kỳ diệu. Theo đó, tối 20.12, sau khi nhận được tin báo có chú chim cú lợn đang hấp hối do bị đá ra bãi rác sau khi dính keo bẫy chuột, nhóm của chị Quỳnh đã lập tức đưa đến con vật đến thú y.

Cú Đá nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Mỗi bài viết chia sẻ tình hình sức khỏe của Cú Đá nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay - Ảnh 3.

Cú Đá hồi sinh kỳ diệu

Ảnh: NVCC

Chú chim cú lợn được nhóm đặt tên là Cú Đá vì đã "bị đá" ra bãi rác khi lông, cánh dính keo không thể bay được. Chị Quỳnh cho biết, quan niệm của nhiều người cho rằng loài này mang lại xui xẻo nên con vật đã bị xua đuổi.

Thông qua câu chuyện của Cú Đá, cả nhóm mong rằng định kiến về sự xui xẻo mà loài chim cú lợn mang đến sẽ dần được xóa bỏ. Khởi đầu của một năm mới, ai cũng có những mong ước riêng, chị Quỳnh hy vọng sắp tới sẽ có nhiều con chim lợn hay những động vật khác được giúp đỡ khi gặp nạn.

"Nhận nuôi thú cưng - Hanoi Pet Adoption" được chị Phạm Khánh Quỳnh lập ra năm 2015. Mục đích là để giúp những con vật, thú cưng bị bỏ rơi tìm được nơi ở mới tốt hơn. Dần dần, nhóm nhận được nhiều tin báo chó mèo gặp nạn cần cấp cứu nên đã mang về chữa trị, khi khỏe mạnh sẽ tìm chủ mới.


