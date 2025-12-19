Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chim công lục quý hiếm trong Sách đỏ bất ngờ 'ghé thăm' nhà dân

Dương Lan
Dương Lan
19/12/2025 19:25 GMT+7

Người đàn ông ở Hà Tĩnh bắt được chim công lục tự nguyện giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách đỏ.

Ngày 19.12, anh Lê Hồng Sơn (ở tổ dân phố 1, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) tự nguyện bàn giao 1 con chim công lục, loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Sơn cho biết: "Con chim đó tôi không biết từ đâu bay đến đậu ở sau nhà nên đến xem và bắt lại. Sau khi kiểm tra thông tin, tôi nhận ra đó là con chim quý hiếm, không được phép nuôi nên đến công an phường trình báo và giao nộp".

Chim công lục quý hiếm có trong Sách đỏ tự bay đến nhà người dân - Ảnh 1.

Chim công lục quý hiếm được người dân phát hiện

ẢNH: NVCC

Sau khi tiếp nhận từ anh, Công an phường Sông Trí cùng Hạt kiểm lâm Hoành Sơn bàn giao con chim này cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.

Chim công lục có tên trong Sách đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.

Chim công lục quý hiếm có trong Sách đỏ tự bay đến nhà người dân - Ảnh 2.

Người dân bắt chim công lục quý hiếm và tự nguyện giao nộp

ẢNH: NVCC

Chim trống có lông bao đuôi trên phát triển thành lông trang hoàng, dài tới 1,5m, màu lục ánh đồng, làm vũ khí lợi hại để thu hút và quyến rũ bạn tình vào mùa sinh sản. Trong khi đó, chim mái có màu lông tương tự nhưng đuôi ngắn hơn và không có lông trang hoàng.

Có nhiều đặc điểm ngoại hình để phân biệt công bản địa và công Ấn Độ được nhập nuôi. Rõ rệt nhất là màu sắc từ cổ đến ức công lục có màu xanh lục, trong khi ở công lam Ấn Độ có màu xanh lam. Vệt vàng ở 2 bên má công lục cả trống lẫn mái là một đặc điểm nhận dạng rất dễ thấy và tạo nên tên gọi của loài này tại Việt Nam trong khi công Ấn Độ trống và mái có 2 vệt sọc trắng mảnh hơn phía trên và dưới mắt ở mỗi bên mặt.

Chim công lục quý hiếm có trong Sách đỏ tự bay đến nhà người dân - Ảnh 3.

Công an phường Sông Trí cùng Hạt kiểm lâm Hoành Sơn bàn giao con chim này cho Vườn quốc gia Vũ Quang

ẢNH: CACC

Gần đây, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cảnh báo: "Tội phạm về động vật hoang dã là loại hình tội phạm nghiêm trọng. Hành vi phạm tội về động vật hoang dã sớm muộn sẽ bị phát hiện và xử lý".

Bà Dung kêu gọi cộng đồng nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã để tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc. Theo dữ liệu hàng năm của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên chỉ riêng năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã trong đó có 239 vụ (chiếm tỷ lệ 98,8%) có đối tượng vi phạm bị bắt giữ.

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng đôi chim trảu 'quấn quýt' mùa sinh sản: Rực rỡ sắc xanh - vàng

Chiêm ngưỡng đôi chim trảu 'quấn quýt' mùa sinh sản: Rực rỡ sắc xanh - vàng

Đến mùa sinh sản, chim trảu lại bắt cặp, quấn quýt trên các bãi cát vắng, khoe bộ lông xanh lá cây - vàng óng khiến khung cảnh trở nên sống động, mê hoặc.

Ngắm chim hút mật 'no nê' bên bông hoa đỏ rực: Góc bình yên ở TP.HCM

Ngắm chim quý trong Sách đỏ ở Phú Mỹ Hưng: Khoảnh khắc bình yên giữa TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

chim công lục chim công lục quý hiếm chim công lục trong Sách đỏ chim công lục tự bay đến Sách đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận