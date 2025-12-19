Chim công lục quý hiếm trong Sách đỏ bất ngờ 'ghé thăm' nhà dân

Ngày 19.12, anh Lê Hồng Sơn (ở tổ dân phố 1, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) tự nguyện bàn giao 1 con chim công lục, loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.



Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Sơn cho biết: "Con chim đó tôi không biết từ đâu bay đến đậu ở sau nhà nên đến xem và bắt lại. Sau khi kiểm tra thông tin, tôi nhận ra đó là con chim quý hiếm, không được phép nuôi nên đến công an phường trình báo và giao nộp".

Chim công lục quý hiếm được người dân phát hiện ẢNH: NVCC

Sau khi tiếp nhận từ anh, Công an phường Sông Trí cùng Hạt kiểm lâm Hoành Sơn bàn giao con chim này cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.

Chim công lục có tên trong Sách đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.

Người dân bắt chim công lục quý hiếm và tự nguyện giao nộp ẢNH: NVCC

Chim trống có lông bao đuôi trên phát triển thành lông trang hoàng, dài tới 1,5m, màu lục ánh đồng, làm vũ khí lợi hại để thu hút và quyến rũ bạn tình vào mùa sinh sản. Trong khi đó, chim mái có màu lông tương tự nhưng đuôi ngắn hơn và không có lông trang hoàng.

Có nhiều đặc điểm ngoại hình để phân biệt công bản địa và công Ấn Độ được nhập nuôi. Rõ rệt nhất là màu sắc từ cổ đến ức công lục có màu xanh lục, trong khi ở công lam Ấn Độ có màu xanh lam. Vệt vàng ở 2 bên má công lục cả trống lẫn mái là một đặc điểm nhận dạng rất dễ thấy và tạo nên tên gọi của loài này tại Việt Nam trong khi công Ấn Độ trống và mái có 2 vệt sọc trắng mảnh hơn phía trên và dưới mắt ở mỗi bên mặt.

Công an phường Sông Trí cùng Hạt kiểm lâm Hoành Sơn bàn giao con chim này cho Vườn quốc gia Vũ Quang ẢNH: CACC

Gần đây, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cảnh báo: "Tội phạm về động vật hoang dã là loại hình tội phạm nghiêm trọng. Hành vi phạm tội về động vật hoang dã sớm muộn sẽ bị phát hiện và xử lý".

Bà Dung kêu gọi cộng đồng nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã để tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc. Theo dữ liệu hàng năm của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên chỉ riêng năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã trong đó có 239 vụ (chiếm tỷ lệ 98,8%) có đối tượng vi phạm bị bắt giữ.