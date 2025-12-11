Ngắm chim hút mật 'no nê' bên bông hoa đỏ rực: Góc bình yên ở TP.HCM

Chim hút mật xuất hiện khá thường xuyên vào sáng sớm ở các công viên hoặc tại những khu dân cư có nhiều loài hoa sắc đỏ, cam sặc sỡ. Đây là khoảng thời gian chim hoạt động mạnh nhất, liên tục bay lượn, rỉa lông rồi chúi đầu vào bông hoa để hút từng giọt mật thơm. Nhờ kích thước nhỏ, bộ lông óng ánh và đôi cánh nhanh thoăn thoắt, loài chim này trở thành "mẫu ảnh" đặc biệt được nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư yêu thích.

Anh Hùng Phạm (ở TP.HCM), một người có thói quen dậy sớm để săn ảnh chim, cho biết nếu biết cách quan sát kỹ, ai cũng có thể bắt gặp loài chim hút mật đang mải mê tìm ăn. Bộ ảnh về chim hút mật được anh thực hiện cách đây không lâu tại một công viên ở phường Thủ Đức và khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

"Tôi cố gắng chờ nó hút mật với khoảnh khắc thò chiếc mỏ cong vào giữa bông hoa đỏ. Vì nó rất nhỏ nên phải quan sát kỹ, khi bấm được tấm hình ưng ý, cảm giác thích thú vô cùng. Với động vật hoang dã nói chung và chim nói riêng, gặp và chụp được chúng như cơ duyên, có khi vừa đến là gặp, có khi tìm vài tuần hoặc vài tháng mới thấy. Với bộ ảnh về chim hút mật, tôi mang máy ảnh ra canh khoảng 3 tuần thì chụp được", anh Hùng chia sẻ.

Những bông hoa đỏ kết hợp với chuyển động của chim tạo nên khung cảnh thú vị, khác hẳn sự ồn ào của xe cộ trên đường. Nhiều khu vực ở TP.HCM có hoa rực rỡ, thu hút các loài chim nhỏ - điều này tạo sự cân bằng tự nhiên và mang đến thêm những khoảnh khắc bình yên ẢNH: HÙNG PHẠM

Theo anh Hùng, khoảng thời gian bắt gặp chim hút mật “no nê” giữa bông hoa đỏ rực trở thành món quà tinh thần khi dừng lại và quan sát. Với anh, đó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là lời nhắc rằng sự bình yên đôi khi nằm ngay giữa những điều rất đỗi quen thuộc ẢNH: HÙNG PHẠM

Với chiếc mỏ dài đặc trưng, nó nhẹ nhàng luồn sâu vào giữa những cánh hoa đỏ rực để tìm từng giọt mật. Thỉnh thoảng, chú chim đậu hẳn lên cuống hoa, nghiêng đầu sang trái, rồi lại xoay phải như để chọn vị trí ngọt nhất. Bộ lông ánh xanh - vàng dưới nắng sớm phản chiếu lấp lánh, tạo nên hình ảnh sống động và đầy mê hoặc ẢNH: HÙNG PHẠM

Chim hút mật có kích cỡ nhỏ khoảng từ 15 - 25 cm. Màu lông cánh thường có màu da bò, xanh ô liu, vàng ẢNH: HÙNG PHẠM

Cũng như tên gọi của nó, loài chim này cực kỳ thích hút mật hoa. Mỗi mùa có những loài hoa nở ở các khu vực khác nhau nên chim hút mật thường phải di chuyển một quãng đường xa để tìm kiếm thức ăn. Nhiều loài chim hút mật còn có khả năng vừa giữ thăng bằng trên không vừa hút mật ẢNH: HÙNG PHẠM

Với anh Hùng, vừa khó vừa dễ để phát hiện chim hút mật. Nếu biết quan sát thì dễ thấy còn không nhìn quen sẽ khó vì chúng rất nhanh và nhỏ, di chuyển liên tục ẢNH: HÙNG PHẠM

Chim hút mật sinh sản chủ yếu vào mùa mưa, bởi khi đó có nguồn thức ăn dồi dào giúp chim non phát triển nhanh. Cũng có những loài chim hút mật sinh sản vào mùa khô - đó là lúc có nhiều loài hoa nở rộ ẢNH: HÙNG PHẠM

Ở Việt Nam, chim hút mật khá phổ biến, thường phân bố ở những khu vực có nhiều cây cối, hoa lá và vườn trái cây ẢNH: HÙNG PHẠM



