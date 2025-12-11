Ngắm chim hút mật 'no nê' bên bông hoa đỏ rực: Góc bình yên ở TP.HCM

Khi TP.HCM vừa bắt đầu một ngày mới, hình ảnh con chim hút mật say sưa tìm ăn trên những chùm hoa đỏ rực tạo nên khung cảnh bình yên giữa lòng phố thị.
Chim hút mật xuất hiện khá thường xuyên vào sáng sớm ở các công viên hoặc tại những khu dân cư có nhiều loài hoa sắc đỏ, cam sặc sỡ. Đây là khoảng thời gian chim hoạt động mạnh nhất, liên tục bay lượn, rỉa lông rồi chúi đầu vào bông hoa để hút từng giọt mật thơm. Nhờ kích thước nhỏ, bộ lông óng ánh và đôi cánh nhanh thoăn thoắt, loài chim này trở thành "mẫu ảnh" đặc biệt được nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư yêu thích.
Anh Hùng Phạm (ở TP.HCM), một người có thói quen dậy sớm để săn ảnh chim, cho biết nếu biết cách quan sát kỹ, ai cũng có thể bắt gặp loài chim hút mật đang mải mê tìm ăn. Bộ ảnh về chim hút mật được anh thực hiện cách đây không lâu tại một công viên ở phường Thủ Đức và khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
"Tôi cố gắng chờ nó hút mật với khoảnh khắc thò chiếc mỏ cong vào giữa bông hoa đỏ. Vì nó rất nhỏ nên phải quan sát kỹ, khi bấm được tấm hình ưng ý, cảm giác thích thú vô cùng. Với động vật hoang dã nói chung và chim nói riêng, gặp và chụp được chúng như cơ duyên, có khi vừa đến là gặp, có khi tìm vài tuần hoặc vài tháng mới thấy. Với bộ ảnh về chim hút mật, tôi mang máy ảnh ra canh khoảng 3 tuần thì chụp được", anh Hùng chia sẻ.
