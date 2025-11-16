Ngắm chim mòng biển hiếm gặp nghỉ chân ở biển Việt Nam trên hành trình di cư

Bộ ảnh chim mòng biển nghỉ chân ở biển Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang khiến nhiều người xuýt xoa, trầm trồ. Theo anh Lang, hằng năm các loài chim di cư về vùng biển Đà Nẵng vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 dương lịch.

Những năm gần đây, anh Lang thường đi Đà Nẵng để ghi lại những khoảnh khắc ngư dân sinh hoạt như kéo lưới, họp chợ trên biển. Từ đó, anh phát hiện có vài loài chim di cư trong đó có mòng biển chọn biển Đà Nẵng làm nơi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình.

Theo nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang, không phải lúc nào chim di cư cũng xuất hiện mà muốn có ảnh đẹp thì phải "phục" và chờ đợi. Có khi cả ngày anh không thấy vì nó có thể bay đến bờ biển khác để kiếm ăn. Việc săn ảnh loài chim di cư này không hề dễ dàng, người chụp phải kiên nhẫn tìm kiếm, tiếp cận thật khéo léo để không làm chúng hoảng sợ, thậm chí nhiều khi phải ngụy trang để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất ẢNH: BÙI THANH LANG

Chim mòng biển là loài được xếp vào loại sắp nguy cấp trong danh mục Sách đỏ thế giới. Chúng thường sống ở các bãi bồi, bãi thủy triều ngập ven biển, ven sông ẢNH: BÙI THANH LANG

"Có những con di cư đến biển Đà Nẵng, lông và cánh rụng tả tơi nên phải nghỉ chân, tìm thức ăn để nạp năng lượng, chờ bộ lông mọc đầy đủ rồi tiếp tục hành trình", anh Thanh Lang nói ẢNH: BÙI THANH LANG

Các loài chim mòng biển họ hàng gần gũi với nhau và di chuyển tự do khắp địa cầu trên đôi cánh mạnh mẽ. Những loài chim này có thể dễ dàng giao phối với nhau hoặc thiết lập các đàn mới cách xa nguồn gốc, dần dần tách khỏi tổ tiên của chúng ẢNH: BÙI THANH LANG

Một con chim mòng biển được anh Lang chụp ở Đà Nẵng. Có loài chim di cư chỉ chụp một vài tấm rồi mất dạng luôn, chờ năm sau mới gặp lại. Dễ bắt gặp chim mòng biển hơn các loài khác

ẢNH: BÙI THANH LANG

Một con mòng biển vừa bắt được mồi dưới nước ẢNH: BÙI THANH LANG