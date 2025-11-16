Ngắm chim mòng biển hiếm gặp nghỉ chân ở biển Việt Nam trên hành trình di cư

Hình ảnh đàn chim mòng biển di cư ghé biển Đà Nẵng khiến nhiều người thích thú. Ít ai biết loài chim này đang dần hiếm hoi, nằm trong danh sách sắp nguy cấp của Sách đỏ thế giới.
Bộ ảnh chim mòng biển nghỉ chân ở biển Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang khiến nhiều người xuýt xoa, trầm trồ. Theo anh Lang, hằng năm các loài chim di cư về vùng biển Đà Nẵng vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 dương lịch.
Những năm gần đây, anh Lang thường đi Đà Nẵng để ghi lại những khoảnh khắc ngư dân sinh hoạt như kéo lưới, họp chợ trên biển. Từ đó, anh phát hiện có vài loài chim di cư trong đó có mòng biển chọn biển Đà Nẵng làm nơi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình.
Bình luận (0)