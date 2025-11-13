Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Triển lãm 'Đỏ' độc đáo của ba nhiếp ảnh gia

Cao Hân
Cao Hân
13/11/2025 08:03 GMT+7

Vượt ra khỏi khuôn khổ của triển lãm ảnh thông thường, 'Đỏ' mở ra một không gian nơi những tác phẩm tương tác với nhịp sống thường nhật. Khách thưởng lãm được mời gọi bước vào thế giới của sắc đỏ, khơi gợi để tự tìm cho mình một định nghĩa riêng: “Đỏ trong bạn là gì?”.

Triển lãm nhiếp ảnh Đỏ (Unlimited Red - Đỏ không giới hạn) của bộ ba nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo, Tín Phùng và Hoàng Lê Giang vừa ra mắt tại 224 SPACE (31A Lê Văn Miến, P.An Khánh, TP.HCM). Sự kiện này đánh dấu sự ra mắt của một không gian nghệ thuật mới, nơi nhiếp ảnh trở thành sợi dây kết nối cảm xúc giữa con người, thiên nhiên và những miền ký ức riêng tư.

Triển lãm nhiếp ảnh Đỏ từ các góc nhìn khác nhau

Triển lãm với những câu chuyện về sắc đỏ được truyền tải qua ba ngôn ngữ hình ảnh khác nhau. Ba góc nhìn nghệ thuật ấy đan cài, soi chiếu và bổ trợ lẫn nhau, mở ra một thế giới không giới hạn.

Triển lãm 'Đỏ' độc đáo của ba nhiếp ảnh gia- Ảnh 1.

Tác phẩm của Trần Thanh Thảo

ẢNH: BTC

Một trong ba nhiếp ảnh gia của triển lãm là chị Trần Thanh Thảo, sinh năm 1979 tại Hà Nội, là đại sứ Leica M11 tại Việt Nam. Với hơn hai thập niên trong lĩnh vực sáng tạo, chị bắt đầu hành trình nhiếp ảnh từ năm 2018. Nếu thiết kế đồ họa là không gian rực rỡ sắc màu, thì nhiếp ảnh lại là cuộc đối thoại âm thầm mãnh liệt của chị với chính mình. Trần Thanh Thảo chia sẻ về cảm hứng sáng tạo của mình trong triển lãm Đỏ: “Tôi yêu thích tất cả các màu sắc, nhưng màu đỏ luôn khiến tôi ấn tượng đặc biệt. Nó gợi lên sự ấm áp và nồng nhiệt. Khi nghĩ đến màu đỏ, tôi thường liên tưởng đến ngọn lửa - hình ảnh sống động và tràn đầy năng lượng”.

Triển lãm 'Đỏ' độc đáo của ba nhiếp ảnh gia- Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo (trái)

ẢNH: BTC

Trong khi đó Tín Phùng, sinh năm 1987 tại TP.HCM, bắt đầu cầm máy từ năm 2008 và ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tinh thần lạc quan và niềm tin vào vẻ đẹp cuộc sống. Đặc biệt, trong triển lãm lần này, Tín Phùng giới thiệu bộ ảnh chụp đoàn hát bội, một loại hình nghệ thuật truyền thống, như một cách kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Sắc đỏ, gam màu thường xuất hiện trong hóa trang hát bội, được anh khai thác như một điểm nhấn thị giác và biểu tượng văn hóa, mang ý nghĩa về sự trung liệt, dũng khí và tinh thần chính nghĩa, những phẩm chất cao quý của nhân vật truyền thống.

Triển lãm 'Đỏ' độc đáo của ba nhiếp ảnh gia- Ảnh 3.

Một góc "Đỏ" của nhiếp ảnh gia Tín Phùng

ẢNH: BTC

Một phần ba không gian triển lãm cuối cùng dành cho Hoàng Lê Giang, sinh năm 1988, được biết đến như một “nhà thám hiểm” đã đi qua hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tác phẩm của Giang thường lắng đọng, tập trung vào mối liên hệ giữa con người và môi trường sống. Trong triển lãm, Hoàng Lê Giang chọn những bức ảnh phong cảnh rộng lớn với một điểm nhấn màu đỏ, như một sự đối lập giữa không gian bao la. Giang chia sẻ: “Màu của thiên nhiên đối lập với màu đỏ ở trung tâm, có khi là một cái cây nhưng thường là một cái gì đó do con người tạo dựng nên". Anh tâm đắc với ảnh chụp cực quang ở một ngôi nhà màu đỏ, nơi khung cảnh tuy lạnh lẽo nhưng ngôi nhà trông thật ấm áp, gợi lại cảm giác của anh lúc còn đi học ở Bắc Âu.

Triển lãm 'Đỏ' độc đáo của ba nhiếp ảnh gia- Ảnh 4.

Khách chiêm ngưỡng tác phẩm của Hoàng Lê Giang

ẢNH: BTC

Sau ngày khai mạc, triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng từ ngày 12 - 23.11. Đi kèm với triển lãm là chuỗi hoạt động workshop và talkshow xoay quanh nhiếp ảnh, cảm xúc và sáng tạo, nhằm mang đến trải nghiệm đa tầng cho cộng đồng yêu văn hóa nghệ thuật.

