Nhiếp ảnh gia, travel blogger Hoàng Lê Giang và triển lãm của những lần đầu tiên

Triển lãm Bardo – Trung giới của Hoàng Lê Giang bao gồm 30 tác phẩm phong cảnh thiên nhiên với phong cách trừu tượng.

Triển lãm cá nhân này là giải thưởng mà Noirfoto trao cho Hoàng Lê Giang, tác giả đạt giải Đặc biệt của cuộc thi Noirfotocontest2024 ẢNH: NVCC

"Bardo", trong triết lý Phật giáo Tây Tạng, là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh - nơi linh hồn nhận ra bản chất của chính mình. Trong triển lãm này, Hoàng Lê Giang mở rộng khái niệm ấy ra thiên nhiên: những nơi đang biến đổi, tan chảy, không bao giờ lặp lại.

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại một cảnh vật, mà còn là một nhịp thở của khoảnh khắc vừa rõ ràng, vừa mong manh, không thể chụp lại lần hai ẢNH: NVCC

Đó là bờ hồ nơi nước gặp đất, những hồ nước muối chuyển sắc xanh biếc sang đỏ rỉ, bốc hơi qua thời gian thành tinh thể muối; là ranh giới từ thung lũng lên đỉnh núi đá trọc từ băng vĩnh cửu tan dần thành suối. Hay, là khoảnh khắc giao mùa khi thiên nhiên hé lộ sự vô thường bằng âm thanh, màu sắc, và hơi thở dịu dàng.

Đấu giá 2 tác phẩm chung tay xây Nhà Chống Lũ

Triển lãm "Bardo" rất đặc biệt khi là triển lãm của rất nhiều "lần đầu tiên". Đây là giải Đặc biệt đầu tiên của Noirfotocontest, là triển lãm đầu tiên của Hoàng Lê Giang và cũng là triển lãm nhiếp ảnh solo đầu tiên tại Lotus Gallery ẢNH: NVCC

Từ những bức ảnh mang hơi thở của thiên nhiên đến cách Giang chiêm nghiệm và lựa chọn khung hình, "Bardo" là lời thì thầm chân thành của một nhiếp ảnh gia về sự sống, sự biến chuyển và sự dấn thân.

Người xem có thể cảm nhận được vẻ hùng vĩ và nhịp điệu kỳ diệu của thiên nhiên qua các bức ảnh không chỉ là hình ảnh, mà là sự hòa quyện giữa cái thấy và cái cảm nhận ẢNH: NVCC

Trong khuôn hình của Hoàng Lê Giang, thiên nhiên hiện ra như một bức tranh trừu tượng, được dệt nên từ những mảng màu tự nhiên: sắc xanh trầm mặc của cây cối, trắng xóa tinh khiết của tuyết, những đường nét gồ ghề của núi rừng. Tất cả là những điều hiện hữu, có thể chạm tay vào, bước chân lên, nhưng cảm giác mà chúng gợi lên — sự vĩ đại, mênh mông, lặng câm — lại là thứ không dễ dàng lột tả.

Triển lãm trưng bày tại Lotus Gallery, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận, TP.HCM từ ngày 18.8 đến hết ngày 31.8 ẢNH: NVCC

Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm được hoàn thiện theo tiêu chuẩn của bảo tàng với độ bền hơn 100 năm cùng mực pigment 12 màu in phun trên giấy free acid của nhà làm giấy Hahnemühle (Đức), được đóng trong khung gỗ sồi tự nhiên, lưu giữ trong lớp mica bảo vệ chống ẩm mốc và mọi tác động bên ngoài.



Trong đó, sẽ có 2 tác phẩm đặc biệt được đấu giá để chung tay góp vào quỹ xây dựng 40 căn Nhà Chống Lũ cho bà con ở miền Trung trong năm nay.

Nhiếp ảnh gia, travel blogger Hoàng Lê Giang trong một hành trình ở vùng tây Nam Á ẢNH: NVCC

Hoàng Lê Giang cho biết: "Tôi không chạy theo số lượng, dù đi rất nhiều, tôi chọn cách chụp ít, nghĩ nhiều, và chỉ bấm máy khi thực sự cảm thấy cần thiết. Các chuyến đi thường kéo dài 2 tuần, và tôi chỉ chụp quanh 2.000 tấm vì với mỗi tấm ảnh, tôi luôn tự hỏi: Mình sẽ làm gì với nó trong 20 năm tới?".



Sinh năm 1988, Hoàng Lê Giang được biết đến như một "nhà thám hiểm", một người kể chuyện bằng hình ảnh qua hơn 50 quốc gia, từ Bắc Cực đến sa mạc Sahara, từ Himalayas đến Iceland. Nhưng phía sau những chuyến đi là một hành trình thầm lặng khác - hành trình đi cùng chiếc máy ảnh. Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế ở Thuỵ Điển, từng làm quảng cáo, truyền thông, công nghệ, từng gắn bó với công việc influencer nhưng Giang chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng nhiếp ảnh là cách trung thực nhất để anh đối thoại với thế giới và chính mình.