'Hiền thần' - hát bội của người trẻ

Lấy bối cảnh giai đoạn 1768 - 1772 dưới triều chúa Nguyễn Phúc Thuần, Hiền thần tái hiện thời kỳ đầy biến động của xứ Đàng Trong. Trước họa quân Xiêm xâm lấn Hà Tiên, bờ cõi phương Nam lâm nguy, trọng trách xoay chuyển tình thế đặt lên vai Chưởng cơ Nguyễn Cửu Đàm tài ba, đức độ (Hà Trí Nhơn đóng). Được chúa Nguyễn phong làm Khâm sai Thống suất đốc chiến, ông đã cùng tướng sĩ đương đầu với thử thách cam go.

Tác giả đã khắc họa chân dung Nguyễn Cửu Đàm một cách đa chiều. Ông vừa là nhà quân sự tài ba với những quyết sách dụng binh táo bạo, vừa là nhà chiến lược có tầm nhìn sâu rộng với tư duy kinh bang tế thế, không chỉ nghĩ đến chiến thắng trước mắt mà còn lo cho sự phát triển bền vững của cả vùng đất. Sau khi dẹp yên giặc ngoại xâm, ông cho xây dựng Lũy Bán Bích và kênh Mã Trường (Ruột Ngựa), biến Gia Định thành một thành lũy kiên cố, một tiền đồn vững chắc.

Hà Trí Nhơn vai Nguyễn Cửu Đàm, Châu Thanh Mộng vai Mạc Lan Hương ẢNH: H.K

Bên cạnh đó, vở diễn còn khai thác sâu những khía cạnh nhân văn. Đó là sự hy sinh của Mạc Lan Hương (Châu Thanh Mộng đóng), người vợ luôn sát cánh cùng chồng, chấp nhận hy sinh bảo vệ quê hương. Hoặc qua cuộc đấu tranh nội tâm, khi ông vượt lên trên thù hận cá nhân để chọn đường lối khoan hòa, bang giao hữu hảo, tránh cho muôn dân lầm than vì binh đao khói lửa. Chính sự nhân đức và tầm nhìn vượt thời đại ấy đã làm nên cốt cách của một bậc hiền thần.

Lối dàn dựng hiện đại giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, dễ xem, dễ tiếp cận hơn với khán giả thế hệ mới, nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt của hát bội. Những trình thức kinh điển của hát bội được thể hiện qua vũ đạo nhuần nhuyễn, đẹp mắt. Các diễn viên Hà Trí Nhơn, Châu Thanh Mộng, Thanh Bình, Đông Hồ, Minh Khương, Bảo Châu, Hoàng Duy, NSƯT Linh Phước, Hoàng Hà xứng đáng là thế hệ kế thừa của hát bội.