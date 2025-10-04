Dương Quốc Hưng tri ân tiền nhân qua bộ ảnh hát bội

Trong bộ ảnh, Dương Quốc Hưng xuất hiện với trang phục mang hơi hướng hiện đại, sánh vai cùng các nghệ sĩ hát bội trong y phục, mặt nạ và đạo cụ truyền thống. Sự tương phản giữa cũ và mới không tạo ra khoảng cách, mà trở thành điểm giao hòa tinh tế, khẳng định rằng nghệ thuật dân gian không hề lỗi thời mà vẫn có thể song hành và tỏa sáng trong đời sống hôm nay.

Thay vì chọn bối cảnh hào nhoáng hay tạo hình cầu kỳ, nam ca sĩ quyết định đặt mình giữa không gian hát bội, loại hình sân khấu cổ đang dần vắng bóng trong đời sống hiện đại Ảnh: NVCC

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, nam ca sĩ cho biết cảm hứng đến rất tự nhiên khi anh chứng kiến quá trình lao động miệt mài của các nghệ sĩ phía sau sân khấu. "Mỗi nghệ sĩ chúng tôi đều có một "người thầy vô hình", đó là những bậc tiền nhân đã mở đường, truyền lửa và giữ gìn nghệ thuật cho thế hệ sau. Với tôi, việc thực hiện bộ ảnh này như một cách cúi đầu trước Tổ nghề, để nhắc nhở bản thân rằng mọi thành công hôm nay đều bắt nguồn từ nền tảng truyền thống", Dương Quốc Hưng bộc bạch.

Theo anh, việc xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ hát bội trong bối cảnh cổ truyền không nhằm tạo sự khác biệt lạ lẫm, mà là cách gửi đi thông điệp rằng nghệ thuật truyền thống vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần mỗi người dành cho nó sự quan tâm và trân trọng. "Tôi hy vọng khán giả, đặc biệt là những người trẻ, khi nhìn thấy bộ ảnh sẽ có thêm sự đồng cảm với nghệ thuật dân tộc. Từ đó, chúng ta cùng nhau gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu mà cha ông đã để lại", anh chia sẻ thêm.

Dương Quốc Hưng mong muốn qua bộ ảnh này sẽ lan tỏa niềm yêu thích những bộ môn nghệ thuật cổ truyền đến với nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Ảnh: NVCC

Dương Quốc Hưng không áp lực trước sự nổi tiếng của ca sĩ trẻ

Dương Quốc Hưng được công chúng biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng phong thái nam tính, lịch lãm. Bước sang năm 2025, anh liên tiếp giới thiệu hai sản phẩm âm nhạc là album Thanh âm đất nước và EP Thành phố vươn mình cùng đất nước, những dự án mang đậm màu sắc trữ tình – cách mạng, thể hiện nỗ lực của anh trong việc gìn giữ và làm mới dòng nhạc quê hương, đất nước.

Nam ca sĩ khẳng định, mỗi nghệ sĩ sẽ có mỗi màu sắc khác nhau nên vì thế không áp lực trước nhiều nghệ sĩ trẻ Ảnh: NVCC

"Trước đây, tôi được biết đến qua các sân chơi nhạc trẻ, nhưng sau này khán giả lại thấy tôi xuất hiện nhiều hơn ở các chương trình ca nhạc chính thống với những ca khúc về quê hương. Chính dòng nhạc ấy giúp tôi nhìn rõ con đường của bản thân, thêm mạnh mẽ và tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tôi muốn được cống hiến, lưu giữ và phát triển dòng nhạc truyền thống, đồng thời tiếp tục theo đuổi những dự án nhạc nhẹ còn dang dở", nam ca sĩ tâm sự

Nhìn lại chặng đường đã qua, Dương Quốc Hưng thừa nhận anh chưa thật sự hài lòng khi một số dự án chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, điều khiến anh vững tin chính là tình yêu thương của khán giả, sự ủng hộ của gia đình và hành trình nghệ thuật bền bỉ đã đi qua. Giữa làn sóng các nghệ sĩ trẻ ngày càng năng động, Dương Quốc Hưng không cảm thấy áp lực mà trái lại vui vì thị trường âm nhạc đang sôi động hơn bao giờ hết.

Anh nhìn nhận: "Thế hệ Gen Z có lợi thế về sự nhanh nhạy, còn thế hệ của tôi có trải nghiệm và sự thấu hiểu khán giả. Trong thời đại số, cơ hội mở ra cho tất cả mọi người. Với đam mê và bản sắc riêng, tôi tin mình vẫn đủ sức đi đường dài mà không bị hòa lẫn".

Bộ ảnh tri ân hát bội lần này không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là lời nhắc đầy ý nghĩa của Dương Quốc Hưng: nghệ thuật dân tộc vẫn luôn sống, chỉ cần chúng ta biết cúi đầu trước cội nguồn và dành cho nó tình yêu chân thành.